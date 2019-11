Moto2, Phillip Island, Libere 3: Di Giannantonio vola in Q2

Anche per la classe Moto2 abbiamo vissuto una situazione molto simile a quella della Moto3 nella terza sessione di prove libere, con la pista di Phillip Island più lenta rispetto a ieri a causa di un vento molto forte e fastidioso.

A differenza della classe entrante, in quella di mezzo però c'è stato chi azzardando è riuscito a ribaltare le sorti del suo weekend, riuscendo a centrare un accesso diretto alla Q2 che gli era sfuggito ieri.

E la bella notizia è che l'eroe della mattinata australiana è un rookie italiano: Fabio Di Giannantonio ha spinto la sua Speed Up fino ad un tempo di 1'33"555, migliorando di oltre mezzo secondo il crono della FP2 e stampando la sesta prestazione della cumulativa.

Peccato solo che con questa zampata, che gli è valso il miglior tempo della FP3, "Diggia" abbia escluso dalla Q2 un altro pilota italiano, con Lorenzo Baldassarri che alla fine si è ritrovato beffato per appena 19 millesimi dal compagno di squadra Augusto Fernandez.

Il pilota del Pons Racing purtroppo non sarà il solo italiano che dovrà affrontare la Q1, perché oltre a lui sono rimasti fuori dalla Q2 anche Luca Marini, ancora dolorante alla spalla sinistra dopo una brutta botta rimediata ieri, ma pure Andrea Locatelli e Luca Marini.

Tornando invece alla sessione di stamani, alle spalle Di Giannantonio si è issato un altro rookie come Marco Bezzecchi, che sul tracciato australiano sembra aver instaurato un grande feeling con la sua KTM. Il terzo tempo non è bastato invece a Remy Gardner per entrare in Q2 e nel finale il figlio d'arte ha avuto un momento di tensione anche con Xavi Vierge, che lo ha forzato fuori pista sull'erba.

A completare la top 5 troviamo Sam Lowes, che dovrà partire ultimo domani a causa del contatto di ieri con Jesko Raffin, e la KTM di Brad Binder. Le moto austriache sono state ancora competitive, con Iker Lecuona settimo e Jorge Martin nono. Bene anche l'altra Speed Up di Jorge Navarro, sesto, ma continua a stupire proprio Raffin, ottavo con la NTS.

In tutte le condizioni continua a confermarsi competitivo anche Stefano Manzi, 13esimo con la sua MV Agusta, alle spalle proprio del leader iridato Alex Marquez. Attardati invece tutti gli altri italiani, con Enea Bastianini autore anche di una scivolata alla curva 10 nel finale. Il portacolori dell'Italtrans Racing e Nicolò Bulega restano comunque tra i piloti qualificati direttamente alla Q2.