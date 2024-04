MotoGP | Acosta esigente: "Non mi piace perdere, voglio di più!"

Pedro Acosta, da giovane debuttante del team GasGas Tech 3 è diventato il pilota di riferimento di KTM su una pista complicata come il Circuito di Austin. Lo spagnolo, che correva per la prima volta con la MotoGP in America, ha dimostrato di compiere passi da gigante nel suo adattamento alla categoria e alla moto.

Il venerdì ha brillato nella sessione pomeridiana, staccando il pass diretto per la Q2. Il sabato mattina ha comandato un terzo turno intenso, chiarendo di avere il ritmo per lottare per il podio e, chissà, qualcosa di più se ci fosse stato un po’ di caos in gara. In qualifica ha conquistato la seconda posizione, solo alle spalle di Maverick Vinales, poleman davanti a tutte le Ducati e, ovviamente, le KTM.

Nella Sprint, la partenza è stata buona, ma ha perso la posizione a favore di Marc Marquez, che scattava terzo. Nonostante ciò, Acosta è rimasto nelle posizioni del podio dal primo al sesto giro, quando il leader del mondiale Jorge Martin lo ha superato. Prima, Pedro aveva passato Marquez, ma il portacolori Gresini gli aveva risposto all’attacco, e questa manovra ha consentito all’alfiere Pramac di avvicinarsi. Acosta è rimasto senza margine di reazione ed è rimasto quarto.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sono stato così vicino e così lontano allo stesso tempo”, ha provato a riassumere in maniera poetica parlando dela gara. “Non mi piace perdere, e questa cosa la sopporto meno ogni anno”, ha ammesso. “Marc e Martin sono stati più furbi di me, devo imparare da quello che hanno fatto loro”.

Nonostante non sia salito sul podio ad Austin nella Sprint, il rookie ha concluso la gara come primo dei piloti KTM, consolidando la sua posizione da leader della Casa di Mattighofen: “Non penso a essere la prima KTM, ma al fatto che abbiamo tre moto davanti. Non voglio stare lì e nemmeno la nostra marca lo vuole”, ha affermato mostrandosi esigente e ambizioso.

Sui motivi che gli stanno impedendo di dare la zampata decisiva, Acosta ha localizzato il problema: “Per me è complicato adattarmi a questo tipo di format del weekend. La Sprint è la metà della distanza, ma bisogna farla al 95% per quasi tutti i giri a al 100% per tre giri”, ha spiegato.

Anche se non ha conquistato il podio, il giovane debuttante è stato più veloce che in Portogallo, perciò segue il percorso di crescita come pilota: “Sono stato più rapido che a Portimao, è vero. Ma voglio di più, a nessuno piace perdere”, ha concluso chiarendo che “la moto va molto bene” quando gli è stato chiesto se avesse avuto qualche problema con la RC16.