MotoGP | Acosta: "Che gara, mi sono divertito come un bambino!"

L’ha sognata e l’ha sfiorata, ma la vittoria per Pedro Acosta si fa attendere ancora un po’. Il Gran Premio delle Americhe era un’occasione ghiotta, che lo spagnolo del team GasGas ha saputo sfruttare al meglio, ma non aveva fatto i conti con un sontuoso Maverick Vinales, imbattibile per chiunque. Il rookie però ha conquistato una seconda posizione straordinaria.

“Oggi mi sono divertito come un bambino! Era dalla Moto3 che non mi divertivo così, con i sorpassi di tutti, battagliando con Jorge Martin, quando mi ha sorpassato Marc Marquez, poi il duello con Maverick Vinales… Per me è stata la gara più bella della mia carriera, anche se ho fatto secondo”, racconta il debuttante ai microfoni di Sky Sport al termine di una gara spettacolare, fatta di grandi battaglie, sorpassi e controsorpassi che hanno ravvivato la lotta per le posizioni del podio e di cui il giovane spagnolo ne è stato protagonista.

Acosta ha costruito una gara solida, andando in controtendenza con la scelta delle gomme. In una MotoGP dove gli pneumatici sono cruciali per l’esito della gara, era facile seguire il resto del gruppo di testa, che aveva optato per una morbida al posteriore. Tuttavia, il pilota di Mazarron ha deciso di puntare su una coppia di medie, scelta che si è rivelata azzeccata: “Ieri ho fatto un disastro con la gomma posteriore perché l’ho bruciata dietro a Marc, e quando mi ha sorpassato Martin alla Curva 11 avevo la gomma finita. L’unico modo per fare la gara oggi era mettere la media. Oggi l’abbiamo provata nel warm-up, ho fatto 5 giri e ho detto ‘ragazzi, o montiamo questa o non finiamo la gara con la soft’. Veramente, grazie al team perché loro avevano più fiducia di me, hanno lavorato come dei matti per fare questo weekend così”.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In un fine settimana particolarmente complicato per la KTM, Pedro Acosta ha limitato i danni andando sempre a guadagnare una posizione in top 10. Addirittura, oggi ha sfiorato la vittoria, confermandosi il migliore del fine settimana in sella alla RC16. Al termine della terza gara, il giovane debuttante può essere considerato il riferimento della squadra? Il diretto interessato sostiene di non essere ancora a questo livello: “A inizio anno io l’ho detto, KTM e GasGas stanno arrivando. Per me, Brad Binder continua a essere il riferimento del marchio. Anche tutte le informazioni che arrivano dal test team con Pol Espargaro e Dani Pedrosa sono importanti. Loro lavorano tantissimo per noi, abbiamo migliorato questo weekend anche grazie a questa cosa. Stanno facendo un lavoro da paura”.

I presupposti per vincere ci sono e ormai sembra solo questione di tempo. Ma quanto bisogna attendere ancora? Acosta si proietta verso la gara di casa, a Jerez, con tranquillità. Già, perché non si vuole mettere fretta per questo primo successo, che sa che arriverà: “Non mi metto una data per vincere in questo momento, ma mi piacciono Portimao, l’Australia… Anche il Mugello. Ma non ci poniamo una data, perché quella ci mette solo più pressione”.