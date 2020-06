Prado si rompe la clavicola in allenamento

Jorge Prado, giovane pilota spagnolo della KTM non sta avendo l’esordio della stagione in MXGP che si aspettava, dopo aver conquistato il secondo titolo MX2 lo scorso anno. Dopo la frattura del femore avuta nel dicembre del 2019 mentre si allenava in Italia per preparare il debutto nella classe regina. Ma dopo due prove in campionato è arrivata la pandemia del Covid-19 che ha paralizzato il mondo.

Dopo mesi di quarantena a Lommel (Belgio), Prado si è potuto allenare due settimane fa in moto, ma si è fratturato la clavicola destra martedì scorso. L’incidente è avvenuto mentre si allenava nella località belga di Balen insieme ad altri 20 piloti del mondiale.

Il pilota spagnolo ha perso il controllo della sua KTM 450 al terzo giro del suo allenamento in una curva veloce sulla pista sabbiosa di Honda Park e ha colpito il suolo fortemente. Dopo un primo esame e radiografie è stata confermata la frattura alla clavicola destra, a prima vista abbastanza pulita. I medici hanno considerato necessario operarlo quello stesso pomeriggio.

Lo spagnolo era pronto, dopo aver potenziato l’allenamento fisico per poter recuperare al 100% dell’infortunio al femore, da cui era tornato in tempo record per essere presente all’appuntamento inaugurale del mondiale Motocross 2020 a Matterley Basin.

È previsto che la stagione 2020 del mondiale MXGP riparta il 2 agosto a Orlyonok (Russia).