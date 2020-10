Febvre torna a vincere a Mantova, pareggio Gajser-Cairoli

Il duello tra Tim Gajser e Tony Cairoli è proseguito senza acuti nella seconda tappa di Mantova del Mondiale MXGP. Ad imporsi è stato infatti Romain Febvre, che con la sua Kawasaki si è imposto in gara 2 dopo aver chiuso terzo nella frazione inaugurale.

Ancora una volta, dunque, Jorge Prado ha dovuto rimandare l'appuntamento con la vittoria, dominando la prima frazione, ma non riuscendo ad andare oltre al sesto posto nella seconda. Lo spagnolo della KTM, dunque, si è ritrovato ad essere battuto di 5 punti da Febvre.

Nella battaglia per il titolo è rimasto tutto invariato rispetto a domenica, con Gajser e Cairoli che hanno totalizzato lo stesso numero di punti, 36, ma con lo sloveno che è salito sul gradino più basso del podio in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella seconda manche.

Se nella prima era stato il "Tonino Nazionale" a fare meglio, chiudendo quarto alle spalle anche di Jeremy Seewer e di Febvre, mentre Gajser non era andato oltre al quinto posto. In gara 2, nonostante una caduta, il pilota della Honda si è piazzato terzo proprio davanti a Cairoli. Nel Mondiale quindi i due per ora rimangono separati da 5 lunghezze.

Abbiamo citato Seewer per il secondo posto in Gara 1, ma questa volta il pilota della Yamaha si è dovuto accontentare del quinto posto finale, visto che nella seconda manche è caduto per ben due volte e non è riuscito a fare più del nono posto. Discorso simile per Gautier Paulin, solo decimo nella prima frazione, ma poi riscattato nella seconda nella quale ha centrato la piazza d'onore.

Nella MX2 prosegue l'ottimo momento di Thomas Kjer Olsen, con il pilota della Husqvarna che ha centrato la seconda affermazione consecutiva sul tracciato lombardo, mettendo insieme una vittoria di manche ed un secondo posto.

Nella seconda heat si è imposto invece il leader della classifica iridata Tom Vialle, terzo anche in gara 1. In questo modo il francese della KTM ha ampliato ulteriormente il margine nei confronti del rivale Jago Geerts, in difficoltà in questa fase della stagione e solo quinto e settimo in questa seconda tappa mantovana. Ora il divario tra i primi due della classe è di 46 punti.

Sul gradino più basso è salito invece Roan Van De Moosdijk, che con la sua Kawasaki si è piazzato terzo in entrambe le manche.

Classifica MXGP

MXGP - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Jorge Prado (ESP, KTM), 35:13.182; 2. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:01.152; 3. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), +0:04.142; 4. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:11.098; 5. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:13.368; 6. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:25.884; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GASGAS), +0:33.761; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, Honda), +0:41.780; 9. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), +0:45.223; 10. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:49.814.

MXGP - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Romain Febvre (FRA, Kawasaki), 34:59.172; 2. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0:01.667; 3. Tim Gajser (SLO, Honda), +0:03.880; 4. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0:06.557; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GASGAS), +0:07.281; 6. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:07.577; 7. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0:32.148; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, Honda), +0:35.818; 9. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:37.490; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), +0:43.488.

MXGP - GP Top 10 Classification: 1. Romain Febvre (FRA, KAW), 45 points; 2. Jorge Prado (ESP, KTM), 40 p.; 3. Tim Gajser (SLO, HON), 36 p.; 4. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 36 p.; 5. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 34 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 33 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 30 p.; 8. Mitchell Evans (AUS, HON), 29 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 26 p.; 10. Jordi Tixier (FRA, KTM), 21 p.

MXGP - World Championship Top 10 Classification: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 352 points; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 347 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 334 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 317 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 303 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 275 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 8. Gautier Paulin (FRA, YAM), 257 p.; 9. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 238 p.

MXGP - Manufacturers Classification: 1. KTM, 444 points; 2. Honda, 389 p.; 3. Yamaha, 383 p.; 4. Kawasaki, 344 p.; 5. GASGAS, 317 p.; 6. Husqvarna, 265 p.

Classifiche MX2

MX2 - Grand Prix Race 1 – Top 10 Classification: 1. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), 35:56.454; 2. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:01.490; 3. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:03.279; 4. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:04.536; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:11.427; 6. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:13.050; 7. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:18.569; 8. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:30.411; 9. Ruben Fernandez (ESP, Yamaha), +0:32.272; 10. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +0:33.590.

MX2 - Grand Prix Race 2 – Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 35:28.261; 2. Thomas Kjer Olsen (DEN, Husqvarna), +0:03.400; 3. Roan Van De Moosdijk (NED, Kawasaki), +0:10.067; 4. Conrad Mewse (GBR, KTM), +0:15.077; 5. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +0:22.379; 6. Jed Beaton (AUS, Husqvarna), +0:26.071; 7. Bailey Malkiewicz (AUS, Honda), +0:46.888; 8. Isak Gifting (SWE, GASGAS), +0:50.391; 9. Maxime Renaux (FRA, Yamaha), +0:44.340; 10. Mathys Boisrame (FRA, Kawasaki), +0:52.712.

MX2 - GP Top 10 Classification: 1. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 47 points; 2. Tom Vialle (FRA, KTM), 45 p.; 3. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 36 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 34 p.; 5. Conrad Mewse (GBR, KTM), 32 p.; 6. Jed Beaton (AUS, HUS), 30 p.; 7. Jago Geerts (BEL, YAM), 29 p.; 8. Isak Gifting (SWE, GAS), 24 p.; 9. Ben Watson (GBR, YAM), 24 p.; 10. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 22 p.

MX2 - World Championship Top 10 Classification: 1. Tom Vialle (FRA, KTM), 431 points; 2. Jago Geerts (BEL, YAM), 385 p.; 3. Maxime Renaux (FRA, YAM), 329 p.; 4. Jed Beaton (AUS, HUS), 316 p.; 5. Roan Van De Moosdijk (NED, KAW), 279 p.; 6. Thomas Kjer Olsen (DEN, HUS), 275 p.; 7. Ben Watson (GBR, YAM), 252 p.; 8. Conrad Mewse (GBR, KTM), 217 p.; 9. Mathys Boisrame (FRA, KAW), 215 p.; 10. Ruben Fernandez (ESP, YAM), 186 p.

MX2 - Manufacturers Classification: 1. Yamaha, 447 points; 2. KTM, 447 p.; 3. Husqvarna, 365 p.; 4. Kawasaki, 351 p.; 5. Honda, 229 p.; 6. GASGAS, 128 p.