IndyCar | Colton Herta rinnova con Andretti Autosport fino al 2027

Il contratto in essere di Herta avrebbe dovuto portarlo fino alla fine della stagione 2023, ma sapendo che nello stesso periodo è previsto il rinnovo dei contratti di molti altri piloti di punta della IndyCar, l'amministratore delegato e presidente di Andretti Autosport, Michael Andretti, ha tolto anticipatamente dal mercato il suo asso.

Questo ha anche assicurato che Gainbridge, una delle società del Gruppo 1001, continuerà a supportare la vettura numero 26, avendo a sua volta prolungato il proprio accordo.

"Siamo davvero lieti di confermare che Colton e Gainbridge rimarranno con Andretti Autosport per gli anni a venire", ha dichiarato Andretti. "Colton è un vero talento e ha una determinazione naturale che lo porta a voler vincere".

"È un pilota forte e un buon compagno di squadra. Non vedo l'ora di vedere cosa Colton e Andretti potranno continuare a fare insieme".

Herta ha all'attivo sette vittorie in IndyCar e, sebbene due di queste siano arrivate nella sua stagione da esordiente, quando correva sotto la bandiera di Harding Steinbrenner, si trattava di un team satellite di Andretti, per cui il 22enne californiano ha effettivamente ottenuto tutti i suoi successi nella serie con il team Andretti.

"Sono felicissimo e grato per tutto quello che i team Andretti e Gainbridge hanno fatto per me", ha dichiarato Herta. "Questo è un passo enorme per me dal punto di vista professionale e sono molto contento che possa avvenire con un top team come Andretti Autosport. Abbiamo grandi obiettivi e molto lavoro davanti a noi, ma non potrei essere più felice di farlo con questa squadra e di rappresentare Gainbridge".

La formulazione del comunicato stampa era abbastanza aperta da lasciare spazio all'ingresso in Formula 1 dell'accoppiata Herta-Andretti, nel caso in cui Michael Andretti dovesse convincere la FIA e gli attuali proprietari dei team a consentire l'ingresso di un'undicesima scuderia, oppure (più probabile in questa fase) ad acquistare una quota di maggioranza in un team di F1 attuale.

Nel frattempo, almeno per il 2023, Herta rimarrà compagno di squadra in IndyCar di Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco e dell'ultimo arrivato Kyle Kirkwood, il campione Indy Lights 2021 che ha trascorso la sua stagione da esordiente all'AJ Foyt Racing, ma che ora sostituirà Alexander Rossi sulla vettura #27.