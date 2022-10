IndyCar | Marco Andretti confermato per la Indy 500 del 2023

Carica lettore audio

Marco Andretti, che è passato dalle corse IndyCar a tempo pieno alla sola Indy 500 alla fine del 2020, ha corso per la prima volta con la Andretti Autosport-Honda #98, sostenuta da KULR, lo scorso anno nel Memorial Day Weekend.

KULR sviluppa prodotti e servizi di sicurezza e gestione termica per le batterie agli ioni di litio di nuova generazione e ha contribuito alla missione Mars Rover del 2020.

"È fantastico vedere uno sponsor come KULR continuare a essere partner primario del nostro programma IndyCar per il secondo anno", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Andretti Autosport Michael Andretti. "Il potenziale di sviluppo della tecnologia KULR è entusiasmante e siamo orgogliosi del loro impegno per migliorare le prestazioni. Non vediamo l'ora di partecipare a questo evento speciale a maggio e siamo felici di averli di nuovo con Marco".

Il presidente e COO di KULR Technology Group, Keith Cochran, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il bentornato a Marco Andretti come ambasciatore KULR in occasione del ritorno all'Andretti Autosport per la Indy 500 del 2023.

"Marco incarna autenticamente lo spirito del nostro marchio. La sua dedizione all'industria del motorsport è solo una delle ragioni per cui crediamo che sia la persona perfetta per rappresentare la tecnologia KULR mentre continuiamo ad espandere la nostra piattaforma di gestione dell'energia".

Marco Andretti, Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Oltre a essere lo sponsor principale di Andretti nel 2022 per la 500 Miglia di Indianapolis, KULR si è unita ad Andretti Technologies e Andretti United Extreme E nel 2021 come partner tecnico ufficiale per la gestione termica e la sicurezza delle batterie.

Marco Andretti ha ottenuto otto piazzamenti tra i primi dieci e quattro tra i primi tre nelle sue 17 partecipazioni alla 500 miglia di Indianapolis. Il miglior risultato ottenuto finora è stato quello del 2006, al suo primo tentativo. All'ultimo giro era in testa all'uscita della curva 4, ma Sam Hornish Jr. del Team Penske lo ha superato allo sprint finale aggiudicandosi la vittoria per un soffio. Andretti ha ottenuto la pole position per la 500 nel 2020.

La prossima volta che Andretti tornerà al volante di una IndyCar sarà in occasione dei test che si terranno dal 20 al 21 aprile all'Indianapolis Motor Speedway.