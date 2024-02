IMSA | Porsche: un guaio al software ha messo a rischio Daytona

La storica vittoria di Porsche Penske Motorsport alla 24h di Daytona ha creato aspettative per le 963 in vista della stagione 2024, ma non è stato tutto rose e fiori in Florida.

Dietro le quinte i cervelloni ingegneristici del team e i suoi piloti hanno salvato quello che avrebbe potuto essere una sconfitta cocente.

Dopo un debutto estremamente deludente per la 963 a Daytona lo scorso anno, afflitto da problemi alla batteria ibrida e al cambio, l'apertura della stagione 2024 dell'IMSA è stata relativamente priva di problemi, a parte per la vettura #6, che si è piazzata al quarto posto, penalizzata per "mancato rispetto dei parametri imposti del powertrain".

Altre 963, comprese le vetture clienti, hanno ricevuto avvertimenti per lo stesso problema, ma non sono state costrette a subire penalizzazioni dopo che le "correzioni" del software sono state identificate e distribuite su tutte e quattro le macchine per evitare che si ripetesse.

Al termine della 24 Ore, il direttore del programma Porsche LMDh, Urs Kuratle, è stato interrogato sul problema che ha causato la penalizzazione della vettura #6 e ha spiegato quanto segue.

"Si trattava di potenza prodotta fondamentalmente quando la vettura subiva una spinta, soprattutto verso la chicane Bus Stop. Abbiamo avuto dei picchi che sono stati eccessivi per il sistema, per dirla in questo modo. Sono state fatte delle correzioni e questo è quanto".

Questo ha permesso a Felipe Nasr di portare a termine il lavoro in pista e di battere la Cadillac, favorita prima dell'evento, di 2" dopo una giornata difficile.

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Inoltre, il pezzo grosso dell'azienda Michael Steiner, membro del consiglio esecutivo per lo sviluppo di Porsche AG, ha potuto ritirare il trofeo delle squadre sul podio, mentre il marchio registrava il suo 19° successo assoluto. Pacche sulle spalle per tutti a Stoccarda.

Nei giorni successivi alla gara, abbiamo avuto modo di interrogare il direttore generale di PPM, Jonathan Diuguid, e Raul Prados, l'ingegnere capo della vettura #7 vincitrice, approfondendo la questione.

"Per qualche motivo, la vettura #6 è stata la prima ad avere problemi, quindi ne ha risentito, mentre l'altra no. Siamo intervenuti per evitare di ripetere due volte lo stesso errore", ha detto Diuguid.

Prados ha aggiunto: "Non abbiamo riscontrato i problemi, ma eravamo consapevoli che si stavano verificando sulla #6, e le due auto sono esattamente identiche. Abbiamo preso delle precauzioni, quindi i problemi che visti sulla vettura #6 sono stati risolti prima che si verificassero sull'altra".

Alla domanda sul perché sia successo a una e non all'altra, Prados ha risposto: "Non ne sono sicuro, probabilmente è una questione di tempistica? Non riesco a spiegarlo perché le stesse condizioni avrebbero potuto verificarsi sulla nostra vettura. Non so spiegare perché sia successo".

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Diuguid ha spiegato la complessità dei sistemi, utilizzati per limitare la quantità di energia rigenerata e distribuita attraverso le comuni MGU-K di Bosch che tutte le auto della Classe GTP utilizzano.

"Tutti questi controlli e il resto sono estremamente complessi e quindi è necessario che si verifichino determinati scenari. Che si tratti di un blocco dei freni o che uno dei piloti prenda un cordolo alla chicane Bus Stop, sono cose del genere che possono violare il sistema di controllo".

"Quindi, una volta verificatosi sulla #6, abbiamo cercato di analizzare il problema e Raul e gli altri ingegneri di gara si sono confrontati con la sala operativa per mettere in atto delle contromisure e assicurarsi che i piloti fossero preparati".

"Sono sicuro che Raul ha avuto una miriade di conversazioni con Matt [Campbell] e Dane [Cameron] prima che salissero in macchina, dicendo cosa evitare e di assicurarsi che le impostazioni fossero in un certo modo, e cose del genere".

"Ovviamente non avevamo pianificato di incorrere in violazioni e in tre penalità per Stop&Go sulla vettura #6, perché non avevamo mai sperimentato questi scenari. Quindi, si trattava solo di reagire, dopo aver capito il motivo per cui era successo, e di assicurarsi di adottare contromisure il più rapidamente possibile.

"Uno dei punti principali era che con queste venivano tolte prestazioni, perché dovevamo dare margini più ampi ai limiti di controllo; è ancora qualcosa che stiamo cercando di analizzare".

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden Photo by: Bob Meyer

Mentre nella vita di tutti i giorni siamo abituati a dedicare del tempo per caricare gli aggiornamenti software sui nostri smartphone e computer, non è stato necessario fermare le 963 o riavviare i loro sistemi, cosa che ha afflitto questa categoria nei test pre-gara dello scorso anno.

Tutto il software era già programmato nel cervello elettronico della vettura, ma le impostazioni corrette dovevano essere selezionate dai piloti nell'abitacolo tramite i comandi al volante.

"Una volta capito da dove proveniva il problema, la prima cosa da fare era cercare di aiutare i piloti il più possibile", ha aggiunto Prados.

"Non abbiamo dovuto aggiornare alcun software. Avevamo diversi parametri che possono essere selezionati con la multifunzione e i comandi che la prevedono, quindi era già installata nella vettura".

"Ovviamente, nella nostra auto avevamo impostazioni più e meno aggressive per garantire che fossimo sempre conformi alle regole e che il nostro margine di sicurezza fosse sufficientemente ampio".

E per mostrare quanti quadranti, rotori e pulsanti ci sono sul volante di una 963, ecco Cameron che spiega le funzionalità, che anche i piloti di Formula 1 dicono essere più complesse di quelle a cui sono abituati: