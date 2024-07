IMSA | CTMP: vincono Dillmann/Boulle, Corvette domina in GTD

L'Oreca dell'Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports di Dillmann/Boulle ha battuto quelle di Gar Robinson/Filipe Fraga e Steven Thomas/Scott Huffaker nella gara di domenica, durata 2 ore e 40 minuti, alla quale hanno partecipato 34 auto.

Le auto ibride GTP della classe regina si sono prese una pausa dal temibile tracciato che sorge vicino a Toronto, precedentemente noto come Mosport. Anche se queste vetture non erano presenti, alcuni dei migliori piloti hanno comunque affrontato il viaggio a nord del confine USA per guidare le LMP2, dato che la gara del WEC a Interlagos ha complicato le cose.

Il poleman PJ Hyett (AO Racing) ha condotto lo schieramento al via, ma alla partenza invaso la corsia esterna, ripetendo l'errore commesso a Watkins Glen e ricevendo la stessa penalità, un drive-through.

Questo ha consegnato il comando a Daniel Goldburg (United Autosports) davanti a Boulle, Robinson (Riley) e George Kurtz (Crowdstrike by APR), mentre Hyett è rientrato in sesta posizione. Un'altra penalità è stata inflitta alla vettura #2 della United Autosports, con Ben Keating che ha subito un drive-through per aver cambiato le gomme sulla griglia.

Dennis Andersen, che con la Oreca #20 della MDK by High Class Racing era finito fuori in curva 2 in qualifica, ha causato la prima neutralizzazione dopo 20 minuti, quando Andersen è uscito di nuovo alla curva 9, mandando la maggior parte dei piloti ai box.

Dopo il ripristino, Boulle - che aveva preso il comando da Goldburg prima della bandiera gialla - ha preceduto Kurtz, Robinson, Goldburg e Thomas (TDS Racing).

Una seconda neutralizzazione è stata richiesta 20 minuti dopo, quando la Corvette GTD di Orey Fidani ha sbattuto contro le barriere della curva 3, colpita dalla BMW della Paul Miller Racing di Bryan Sellers.

Subito dopo la ripartenza, il leader Boulle è rimasto attardato nel tentativo di superare una vettura GTD in ritardo alla curva 1, quindi Robinson è stato pressato da Kurtz mentre le auto volavano in tutte le direzioni alla curva 2.

Thomas è passato in seconda posizione e Luis Perez Companc lo ha seguito con la vettura di AF Corse. Il grande sconfitto è stato Kurtz, che è precipitato all'ottavo posto e ha passato rapidamente il testimone a Colin Braun, che è rientrato al 24° posto in classifica generale con tutto da rifare.

La maggior parte dei piloti AM ha passato il testimone ai professionisti a 90 minuti dalla fine, con Dillmann (in sostituzione di Boulle) che ha preceduto Scott Huffaker (in sostituzione di Thomas) di 3 secondi.

Il duo dello United composto da Ben Hanley (in coppia con Keating e reduce dalla precedente penalizzazione) e Felipe Albuquerque (in coppia con Goldburg) si è classificato terzo e quarto, davanti a Fraga (in sostituzione di Robinson), Louis Deletraz (subentrato a Hyett), Pipo Derani (in sostituzione di Companc), Braun e Renger van der Zande (che in precedenza era stato ritardato da un drive-through di John Farano per un'infrazione al pitstop).

Fraga ha passato Deletraz per la quarta posizione quando quest'ultimo è finito fuori alla curva 9, riuscendo comunque a proseguire. Lo svizzero ha perso un'altra posizione a favore di Albuquerque prima di effettuare l'ultima sosta a 45 minuti dalla fine.

Dillmann si è spaventato tutti quando ha colpito Derani alla Moss Corner negli ultimi 20 minuti, consentendo a Huffaker di avvicinarsi.

Fraga, che è stato l'ultimo pilota professionista a prendere il comando, ha corso a lungo e ha condotto fino alla sua ultima sosta negli ultimi 30 minuti, beneficiando di un rifornimento di carburante più breve per rientrare in terza posizione. Albuquerque era quinto, mentre Deletraz è andato in testacoda dopo un contatto con Braun.

La terza e ultima neutralizzazione è scattata a 16' dalla fine, quando Ryan Dalziel è finito KO alla The Esses. Poco prima, però, Huffaker era andato largo sull'erba cedendo il secondo posto a Fraga.

La gara è ripresa a otto minuti dalla fine, con Dillmann inseguito da Fraga, Huffaker, Hanley e Albuquerque, ma si è conclusa così, con van der Zande che ha strappato il sesto posto a Braun e Deletraz.

Corvette domina la GTD PRO

In GTD, Corvette Racing ha dominato la scena con la vittoria di Alexander Sims/Antonio Garcia su Tommy Milner/Nicky Catsburg. Dopo l'ultima neutralizzazione, i due hanno concluso la gara testa a testa.

Sims ha condotto fin dall'inizio con la sua Corvette Z06 GT3.R #3 e l'1-2 è stato ottenuto quando la vettura #4 di Tommy Milner ha passato la Lexus #14 di Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) all'esterno della The Esses alla fine del primo giro.

Nella seconda ora, Harry Tincknell si era inserito tra le Corvette con la sua Ford Mustang-Multimatic #64, ma poi è sceso al quarto posto nella classifica finale nelle mani di Mike Rockenfeller, mentre Seb Priulx/Laurin Heinrich hanno conquistato il terzo posto con la Porsche 911 dell'AO Racing.

La Lexus #14 si è ritirata a sorpresa per un problema tecnico nelle fasi finali.

La BMW M4 del Turner Motorsports di Robby Foley/Patrick Gallagher e l'Aston Martin Vantage dell'Heart of Racing di Roman De Angelis/Spencer Pumpelly stavano duellando per il comando della Classe GTD quando Gallacher è andato in testacoda alla Moss Corner, facendolo precipitare in quarta posizione.

Questo ha consegnato la vittoria alla Aston e il secondo posto alla Mercedes-Winward #57 di Russell Ward/Philip Ellis, terza la McLaren 720S di Brendon Iribe e Frederik Schandorff (Inception Racing).