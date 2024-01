IMSA | Idea Ferrari 499P di Risi? "Servono 2 anni e tanti soldi"

Da quando è stata presentata nell'ottobre del 2022, la Ferrari 499P ha riscaldato i cuori di tutti gli appassionati del mondo di corse endurance e prototipi.

Destinata come sappiamo a correre nel FIA World Endurance Championship, la Hypercar di Maranello ha esordito l'anno passato conquistando una storia vittoria alla 24h di Le Mans e sulla scia del successo ottenuto grazie anche ai podi conseguiti nelle altre gare di campionato, nel 2024 gli esemplari saranno tre.

Questo perché la AF Corse, che già conosce la vettura essendo il team di riferimento scelto dalla Ferrari per questa avventura in Classe Hypercar del WEC, ha fatto un ulteriore passo iscrivendo una 499P privata con il #83 al via della prossima stagione.

Da tempo si parla di possibili team privati per le Hypercar e anche oltreoceano qualcuno ci sta pensando. In IMSA SportsCar Championship al momento la categoria principale è formata dai prototipi LMDh, a livello di costi più economici delle LMH, ma non certo più semplici come gestione.

Photo by: Shameem Fahath #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Nel campionato americano il team clienti di riferimento per Ferrari è Risi Competizione, che ha portato al successo in Classe GTD PRO la 296 GT3 alla recente 24h di Daytona.

E proprio durante la gara tenutasi in Florida lo scorso fine settimana, il Capo della squadra, Giuseppe Risi, è stato raggiunto dai microfoni di IMSA Radio per parlare di un possibile impegno in IMSA con la 499P.

"La 499P è una vettura davvero molto complessa, come team privato la si potrebbe anche schierare, ma richiede un impegno finanziario molto importante perché ciò avvenga", ha sottolineato subito Risi, che poi ha voluto anche evidenziare il grande lavoro che gli uomini del Cavallino Rampante hanno fatto e ancora da compiere sull'auto.

"Penso che si debbano attendere un paio d'anni, in modo che la Ferrari abbia in mano il tutto. Ora affronterà la sua seconda stagione nel FIA WEC, nella quale avrà modo di risolvere tutti i problemi ed estrarre il potenziale che la vettura ha".

"Dopo di che, un privato potrà prenderla in mano; nel caso, ci potremo pensare, ma ovviamente serve un sostegno economico notevole".

Photo by: Ferrari #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Risi ha glissato sul discorso regolamentare che vedrebbe costretta l'IMSA a rivedere i piani dell'assegnazione del Balance Of Performance, mischiando le LMH con le LMDh come avviene nel WEC.

Intanto però si è detto contento del lavoro che i suoi uomini stanno facendo con la 296 GT3, mentre per un eventuale salto di categoria si vedrà in futuro.

"Al momento non ne abbiamo parlato seriamente, ma sono nel mondo Ferrari da moltissimo tempo e so che molte cose vengono dette, così come molte altre restano non dette".