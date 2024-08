Porsche: cosa ha reso la 963 leader in GTP nell'IMSA?

Le Porsche 963 del Team Penske sembrano essere diventate le auto di riferimento in Classe GTP dell'IMSA SportsCar Championship.

L'anno scorso, in questo periodo, sembrava che tutto non fosse per niente a posto per il nuovo prototipo della Casa tedesca, che dopo il più lungo programma di test pre-stagionali (iniziato nell'estate del 2022) rispetto ai rivali Acura, BMW e Cadillac, ha esordito nel 2023 a gennaio.

Sebbene avesse ottenuto un posto in prima fila alla 24 Ore di Daytona, un guasto al cambio ha messo fuori gioco una vettura, mentre l'altra ha concluso al 14° posto dopo aver avuto problemi con l'allora nuovissimo sistema ibrido comune. Quel giorno c'erano sicuramente delle facce tristi ai box.

A Sebring dimostrò che, quando l'aria notturna abbassava le temperature, la 963 poteva trovare la sua finestra di prestazioni. Ma un contatto a fine gara con l'Acura mise fuori gioco entrambe le sue auto e il podio sfumò.

La #6, guidata da Nick Tandy e Mathieu Jaminet, ottennè invece un'inaspettata prima vittoria sulle strade di Long Beach, dopo aver azzardato la scelta di correre con un solo set di Michelin. Ma il fatto che avesse potuto farlo dimostrò che le gomme non lavoravano in modo efficiente e che il ritmo era molto basso, quindi si trattò di un tentativo disperato che per fortuna diede i suoi frutti.

Le occasioni a Laguna Seca e Watkins Glen andarono a vuoto: una prima fila sprecata e una vittoria persa con l'esclusione per l'eccessiva usura dei pneumatici della #6. Dopo la figuraccia di Mosport, dove solo la BMW fu più lenta in qualifica, arrivò Road America...

#7 Team Penske Porsche 963: Matt Campbell, Felipe Nasr Photo by: Art Fleischmann

"Sicuramente Road America nel 2023 è stato il punto di svolta, dove le cose hanno iniziato a funzionare - dice l'ex pilota di F1 Felipe Nasr, che guida il campionato di quest'anno - È stato un fine settimana in cui siamo riusciti a sbloccare le prestazioni della vettura, la sua vera velocità".

All'epoca Nasr condivideva la #7 con Matt Campbell, che da allora ha scambiato il sedile con Dane Cameron per correre nel FIA WEC 2024.

"Quella vittoria è stata davvero la svolta dell'equipaggio della #7. Se si considerano tutti i risultati ottenuti da allora, credo che la #7 abbia raggiunto un livello altissimo, con una buona dose di costanza".

Urs Kuratle, direttore del programma ufficiale LMDh di Porsche, la definisce una "vittoria onestissima" che ha dato il via a una serie di gare di successo in America.

#7 Team Penske Porsche 963: Matt Campbell, Felipe Nasr Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"È come se avessimo avuto sulle spalle uno zaino pieno di problemi di affidabilità, ma anche di prestazioni e di questioni operative", ammette Kuratle.

"Ricordo che dopo quel successo un ragazzo mi disse: 'Ora possiamo iniziare a correre!. Non dico che da allora non abbiamo avuto problemi... ma forse questa è l'espressione migliore che potrei usare: È come se quello zaino fosse sparito. Ma non ci tiriamo mai indietro, dobbiamo continuare a spingere su tutto".

Motorsport.com ha chiesto a Kuratle quali sono i fattori chiave che hanno reso la 963 leader del gruppo: "Penso che il punto di forza sia che abbiamo un pacchetto molto, molto solido che inizia ovviamente con i piloti".

"Road Atlanta è l'unica gara, dopo Road America dello scorso anno, in cui non siamo saliti sul podio con almeno una vettura. E questo è possibile solo se si ha una formazione di piloti molto forte, se la macchina è affidabile e la squadra non commette errori. Questi sono i fattori chiave".

"Credo che, rispetto a tutti i concorrenti, abbiamo il pacchetto più forte e questo è un aspetto di cui non siamo ancora contenti al 100%, se mai si può essere contenti di questo, lavoriamo ancora su ogni dettaglio per essere, per diventare migliori su tutti questi aspetti".

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden Photo by: Bob Meyer

Quest'anno, la #7 ha vinto la 24 Ore di Daytona e la 6 Ore del Glen, mentre la vettura gemella ha prevalso a Laguna Seca.

Cameron e Nasr si presentano alla gara di Road America di quest'anno con 93 punti di vantaggio su Sebastian Bourdais e Renger van der Zande (Cadillac Racing) e con 132 punti su Tandy/Jaminet (che hanno perso terreno dopo il disastro di Sebring).

Nasr indica la loro più recente vittoria a Watkins Glen, una gara condizionata da forti temporali, come il miglior indicatore della precisione di questa squadra sotto pressione.

"Quando guardo a Watkins Glen, penso che sia stata una prova di tutti questi elementi. È stata una gara durissima, con condizioni estremamente difficili, in cui abbiamo avuto un 50/50 di entrambi".

"Era bagnato o asciutto, quali gomme montare, a che ora rientrare ai box. Penso che sia stato un ottimo test per vedere come ci siamo comportati in quella gara, e la vittoria a Watkins è stata davvero non solo incredibile, ma anche molto importante per il campionato".

Cosa pensano i rivali?

All'inizio dell'anno scorso, se si chiedeva a uno dei piloti rivali della Porsche di esprimere il proprio parere su come la 963 appariva loro in gara, si ottenevano risposte come "molto scattante, molto sovrasterzante" e "sembra che fatichi a trovare la finestra delle prestazioni con questi pneumatici".

È un aspetto che la 963 ha migliorato notevolmente nel corso della sua vita agonistica, visto che ora ha vinto le gare utilizzando tutte le mescole di pneumatici Michelin - morbide, medie e dure - che sono obbligatorie per ogni gara.

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, #10 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Parlando dell'argomento questa settimana, Filipe Albuquerque di Acura ha chiesto a Michelin di utilizzare maggiormente la mescola morbida, ove possibile, per cercare di evitare che queste auto pesanti e potenti vadano a sbattere con la gomma fredda.

"Ritengo che sia meglio far scoppiare uno pneumatico piuttosto che schiantarsi con un'auto al giro di lancio. Le prestazioni sono migliori con la mescola più dura ovunque si vada (aiutando la lunghezza degli stint), ma ciò che è più difficile è solo la sopravvivenza con le gomme fredde".

"Con una mescola più morbida è molto più facile spingere nel giro d'uscita, ma alla fine si paga sul lungo periodo. E comunque è uguale per tutti".

"Per esempio, a Long Beach abbiamo montato le soft, mentre l'anno scorso erano le medie. Questo è stato il cambiamento principale tra l'anno scorso e quest'anno. Oltre a questo, ovviamente, tutti i piloti sanno e poi fanno le loro regolazioni, ma sembra che la Porsche sia stata migliore con le gomme fredde".

"Sono stati un po' più forti degli altri anche nel WEC. Credo che questo sia il vantaggio di avere auto in più campionati".

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Quando a Nasr viene chiesto del problema del riscaldamento degli pneumatici, afferma che è stato oggetto di grande attenzione.

"Credo che un anno di esperienza faccia un'enorme differenza nella comprensione di come inizino a funzionare le gomme, a seconda di ogni pista e della mescola. Lo abbiamo visto diverse volte e nell'ultima gara a Watkins, quando le condizioni erano miste".

"Alcune vetture riuscivano a spingere subito sul pneumatico. Altre invece hanno impiegato qualche giro in più e, come dire, la cosa va a favore di alcune vetture a seconda della conformazione del tracciato e del modo in cui si spinge sulla gomma".

"È sicuramente un aspetto su cui abbiamo lavorato molto. Non solo come squadra, ma anche come piloti, cercando di capire dove possiamo lavorare meglio sulla gomma, ma anche con la macchina, come l'assetto, le cose che possiamo fare per generare più calore nello pneumatico. Tutto conta, i giri, le uscite e il modo in cui si genera il calore sulle gomme in gara".

#7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Quindi, sebbene la Porsche fosse già buona su queste mescole di pneumatici, era ancora soggetta a difficoltà su circuiti ad alta energia come Mosport (che non è più nel programma GTP) e Road Atlanta, che ospita il gran finale della Petit Le Mans.

La 963 ha certamente raggiunto il suo punto di forza e si trova in testa alla classifica piloti, squadre e costruttori dell'IMSA a soli tre round dalla fine. E PPM è in testa anche ai campionati piloti e costruttori del WEC, con il cliente JOTA in vetta alla classifica dei team...