IMSA | Road America: doppietta Porsche in una gara pazza

Mathieu Jaminet/Nick Tandy hanno centrato il loro secondo successo stagionale in IMSA SportsCar Championship a Road America nonostante una penalità.

La coppia della Porsche Penske Motorsport ha battuto i compagni di squadra Dane Cameron/Felipe Nasr e la Acura di Filipe Albuquerque/Ricky Taylor al termine di una corsa combattuta soprattutto sulle strategie nei 2h40' che hanno visto 47 auto darsi battaglia.

#10 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, lead the field to green Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Partito dalla Pole Position, Albuquerque ha condotto lo schieramento al via con la sua Acura ARX-06 #10 di Wayne Taylor Racing with Andretti, davanti alla vettura gemella #40 di Jordan Taylor, che però ha preso il comando all'uscita della prima curva poco dopo, davanti al pimpante Gianmaria Bruni (Proton-Porsche 963) e Renger van der Zande (Cadillac V-Series.R #01).

Dietro di loro, la Cadillac di Action Express guidata da Pipo Derani è stata mandata in testacoda dalla Porsche #6 di Tandy alla curva 6, per cui il pilota Penske è stato penalizzato. Questo ha promosso al quinto posto la BMW M Hybrid V8 #25 di Connor De Phillippi, che era sopravvissuto a un testacoda nel giro di riscaldamento per poi correre quinto.

Due prime neutralizzazioni sono state causate da vetture GTD, con Alexander Sims che è stato mandato KO nel corso del primo giro, mentre Danny Formal ha parcheggiato la sua Lamborghini-WTR nella ghiaia del Carousel quando ha improvvisamente preso fuoco.

La seconda neutralizzazione ha portato WTR a dividere la propria strategia, con Jordan Taylor che ha scelto di montare gomme fresche sulla sua #40 cedendola a Louis Deletraz, che è così precipitato nell'ordine delle GTP dalla prima alla nona posizione. Albuquerque è rimasto in testa davanti alla BMW #24 di Phillipp Eng, che ha saltato le qualifiche dopo che Jesse Krohn l'aveva urtata in prova.

Bruni ha effettuato il pit-stop ed è rientrato in testa alle vetture GTP che si erano fermate, ritrovandosi terzo davanti a De Phillippi e Cameron con la Porsche Penske Motorsport 963 #7, mentre Van der Zande è scivolato in sesta posizione, ma ha subito passato Cameron.

Deletraz non è riuscito a ritrovare il passo e si è scambiato un paio di ruotate con il rimontante Tandy. Lo svizzero è andato di male in peggio quando ha colpito la Porsche 963 della JDC-Miller MotorSport di Richard Westbrook mandandola testacoda alla Canada Corner, guadagnandosi un drive-through. In seguito, ha ricevuto un'altra penalità per aver lavorato sulla vettura fuori dai box.

Eng è rientrato ai box con la BMW #24 per cederla a Krohn poco prima della mezz'ora, mentre Albuquerque è rimasto fuori oltre la mezz'ora, ma è rientrato ai box per darla a Ricky Taylor quando una LMP2 si è fermata al Kink. Il resto dello schieramento GTP ha seguito l'esempio, anche se poi la Oreca è ripartita con le proprie forze e la prevista neutralizzazione non è arrivata.

Sebastien Bourdais è finito in testacoda con la Cadillac #01 alla curva 2, subito dopo aver dato il cambio a Van der Zande. Bruni è rimasto fuori più a lungo, prima di passare il testimone a Bent Viscaal, che è tornato in testa.

La terza neutralizzazione è stata necessaria quando Nick Yelloly, che aveva appena rilevato la BMW #25 da De Phillippi, ha sbattuto violentemente all'uscita del Carousel ritirandosi, mentre Bourdais ha dovuto sostituire il muso dopo essere uscito di strada all'interno della stessa curva.

A poco più di un'ora dalla fine, Ricky Taylor ha superato Viscaal alla ripartenza, Mathieu Jaminet (al posto di Tandy sulla Porsche #6) ha seguito il suo esempio e conquistato la seconda posizione alla curva 2, mentre Jack Aitken (al posto di Derani sulla Caddy #31) lo ha superato alla curva 4.

Taylor ha accumulato un notevole vantaggio su Jaminet, mentre Felipe Nasr ha scavalcato Viscaal per conquistare il quarto posto con la Porsche #7. Un'ultima neutralizzazione è stata necessaria per recuperare i detriti di alcune vetture GTD, che non solo ha annullato il vantaggio di 7" di Taylor su Jaminet, ma reso necessaria pure una nuova sosta per il rifornimento di carburante, che lo ha fatto precipitare al nono posto quando è rientrato ai box a 26' dalla fine.

La gara è ripartita a 16' dalla fine, con Jaminet in testa a Aitken e Nasr. Bourdais ha attaccato Viscaal per la quarta posizione e lo ha passato prima della curva 5, mentre Deletraz è uscito di scena alla curva 2. Taylor era in testa con le gomme fresche e ha recuperato un gruppo di vetture davanti a lui alla ripartenza.

Aitken ha attaccato Jaminet per il comando alla Canada Corner, ma la sua mossa all'esterno è stata respinta. Nasr è riuscito a superare Aitken e ad aggirarlo nel primo settore, mentre Taylor è salito al quarto posto passando Bourdais alla curva 1.

Nasr si è messo alle costole di Jaminet nel traffico all'ultimo giro. Taylor ha passato Aitken per la terza posizione e si è accodato al retrotreno di Nasr alla curva 4. I primi quattro sono arrivati racchiusi in 1"5.

Bourdais è andato in testacoda finendo all'ultimo posto nella GTP, mentre Viscaal lo ha passato all'esterno per la quinta posizione.

#2 United Autosports ORECA LMP2-Gibson: Ben Keating, Ben Hanley Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

United Autosports vince in LMP2

Ben Keating ha preso subito il comando con l'Oreca # 2 di United Autosports, mentre il poleman PJ Hyett (AO Racing) è sceso in terza posizione alla curva 5, alle spalle del vincitore assoluto di Mosport Nick Boulle (Inter Europol by PR1 Mathiasen).

L'Oreca United Autosports #22 di Daniel Goldburg è stata penalizzata con un drive-through per essere passata con il semaforo rosso nella prima tornata di pitstop. Hyett ha riguadagnato la seconda posizione dopo il primo giro di pitstop, ma alla curva 1 si è scontrato con Goldburg, che era a un giro di ritardo.

Tom Dillmann, subentrato a Boulle, è uscito dai box con l'attrezzatura attaccata, guadagnandosi un drive-through che lo ha fatto precipitare al settimo posto.

Questo ha portato a un testa a testa tra la #2 di Ben Hanley e la #99 AO di Paul-Loup Chatin. L'ultima neutralizzazione ha giocato a favore di United, permettendo ad Hanley di precedere Gerry Kraut/Scott Andrews (JDC-Miller), mentre Chatin è scivolato in terza posizione.

#35 Conquest Racing Ferrari 296 GT3: Daniel Serra, Giacomo Altoe Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

La Ferrari di Conquest a sorpresa regina della GTD PRO

In GTD Pro, la Corvette Z06 GT3.R #4 di Nicky Catsburg ha preceduto al via la vettura #3 di Alexander Sims, gestita dal Pratt Miller Motorsports. Sims, però, è stato eliminato alla curva 5 dalla Ford Mustang Multimatic #64 di Mike Rockenfeller, che ha danneggiato la parte anteriore destra, mettendo entrambi fuori gioco.

Jack Hawksworth è stato il principale beneficiario con la Lexus RC F #14 di Vasser Sullivan, salendo al secondo posto davanti a Oliver Jarvis (McLaren 720S - Pfaff Motorsports). Alla ripartenza, Madison Snow ha guadagnato la seconda posizione con la BMW M4 del Paul Miller Racing.

Catsburg è precipitato nell'ordine durante la prima serie di pitstop, mentre Giacomo Altoè è rimasto in testa con la Ferrari 296 della Conquest Racing #35, davanti al subentrante Julien Andlauer, che ha sostituito Seb Priaulx sulla Porsche 911 dell'AO Racing, leader del campionato.

Altoè e Daniel Serra hanno avuto il carburante sufficiente per aggiudicarsi la vittoria, con un vantaggio di 1"8 secondi sulla BMW di Snow/Bryan Sellers. Ross Gunn, che condivideva la sua Aston Martin #23 Heart of Racing con Alex Riberas, ha concluso al terzo posto per avvicinarsi alla Porsche di AO Racing, che ha potuto terminare solo al quarto posto.

La Lexus #14 ha subito un costoso drive-through per un'infrazione ai box quando Ben Barnicoat ha preso il posto di Hawksworth.

Robby Foley e Patrick Gallagher hanno vinto la classe GTD con la loro BMW M4 preparata dalla Turner Motorsport, dopo che Parker Thompson è stato costretto a ritirarsi per una strategia di carburante azzardata con la sua Lexus.