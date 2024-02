IMSA | Ferrari: livrea a regola... d'arte per la 296 GT3 di Risi

Quando si dice 'fare le cose a regola d'arte': la Risi Competizione si è rivolta ancora una volta agli studenti per creare la livrea 2024 della sua Ferrari.

La 296 GT3 della squadra fondata da Giuseppe Risi ha ottenuto una storica vittoria alla 24h di Daytona a fine gennaio, cominciando nel migliore dei modi l'avventura in Endurance Cup dell'IMSA SportsCar Championship.

A poche settimane dal trionfo in Classe GTD PRO firmato grazie ai piloti ufficiali del Cavallino Rampante, ossia Alessandro Pier Guidi, James Calado, Davide Rigon e Daniel Serra, il team americano ha mostrato i bozzetti e le idee partorite da Carla MalleinGerin.

Risi Competizione, progetto della livrea Photo by: Risi Competizione

La giovanissima iscritta al terzo anno di studi presso l'Ensaama School of Art & Design di Parigi ha vinto il concorso per la realizzazione della colorazione per la 296 GT3, per la quale ha utilizzato ovviamente il Rosso Ferrari di base, su cui ha disegnato tre strisce poste nella sezione centrale della vettura, attraversando parte anteriore, tettuccio e cofano motore posteriore, e sulla fiancata.

I colori giallo/arancione/rosso/rosa/bianco/blu/azzurro e le tre fasce sono ispirati all'effetto denominato 'panning' che viene spesso utilizzato dai fotografi per dare l'idea del movimento nei loro scatti, specialmente quelli immortalati in notturna, seguendo l'oggetto nel suo spostamento.

"Anche quest'anno il team Risi ha collaborato con la Scuola d'Arte e Design Ensaama per la 62a edizione della 24h di Daytona IMSA; Carla MalleinGerin, studentessa al terzo anno di Ensaama, ha disegnato la livrea - spiegano da Risi Competizione - La scelta delle strisce e delle tonalità di colore è stata ispirata da foto di corse notturne e in particolare dalle scie luminose che evocano la velocità e l'obiettivo della vittoria".

Risi Competizione, progetto della livrea Photo by: Risi Competizione

Non è la prima volta che in Risi si decide di affidare la livrea a studenti di istituti d'arte, come già apprezzato anche per le 488 utilizzate dalla compagine statunitense negli anni scorsi (e fra l'altro rimasta la macchina di riferimento nei bozzetti, in attesa di... aggiornamento a 296).

Quella del 2024 si è rivelata una scelta decisamente azzeccata a priori, vista la stupenda vittoria regalata al Cavallino Rampante sotto la bandiera a scacchi in Florida.