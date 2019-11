IMSA: la Wayne Taylor Racing ingaggia Briscoe e Dixon per il 2020

La Wayne Taylor Racing ha scelto Ryan Briscoe e Scott Dixon come piloti per la stagione 2020 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship affidandogli il volante della sua Cadillac DPi.V-R.

Dopo il passaggio in Corvette Racing di Jordan Taylor, servivano rimpiazzi in squadra e Briscoe andrà in equipaggio con Renger Van Der Zande sul prototipo #10 per tutto l'anno, mentre Dixon sarà in azione per le gare più lunghe previste a Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta. L'annuncio si aggiunge a quello dell'ingaggio di Kamui Kobayashi giunto qualche tempo fa.

“Sono veramente contentissimo di unirmi alla WTR - ha detto Briscoe - Ho sempre avuto grande rispetto per loro, sono uno dei team più impegnati e di successo in IMSA WeatherTech Championship, dunque è un onore farne parte per tutto l'anno. La Cadillac DPi è fantastica e non vedo l'ora di guidarla".

Dixon ha aggiunto: "Il programma Ford GT si conclude nel 2019 e l'occasione di correre per la Wayne Taylor Racing è qualcosa di entusiasmante. Ho sempre amato guidare i prototipi e tornare alla categoria principale mi ha sempre intrigato. Wayne e il suo team hanno sempre avuto un programma competitivo e anche oggi si potrà lottare per la vittoria. Con Ryan abbiamo passato diverse stagioni assieme e penso che essere con lui sia importante per partire forte. Non vedo l'ora di cominciare il lavoro anche con Renger e Kamui, speriamo di portare al successo la #10".

Soddisfatto anche Wayne Taylor, che ha voluto parlare dei suoi figli: "Abbiamo fatto dei grandi cambiamenti nella nostra line-up. Ricky ci ha lasciato 2 anni fa e ora è toccato a Jordan, per cui da un certo punto di vista partiamo da un foglio bianco. Nonostante ciò, tutto resterà uguale e c'è grande motivazione nel guardare sempre avanti. Nella vita si cambia e credo che questo sia un bel momento. Sono orgoglioso che Jordan sia tornato in Corvette e gli auguro il meglio".