IMSA | Dixon e Aitken sulle Cadillac V-LMDh di CGR e AXR

La Cadillac Racing ha completato le sue formazioni in vista della stagione 2023 dell'IMSA SportsCar Championship che inizierà a fine gennaio con la 24h di Daytona.

Scott Dixon viene confermato come compagno di squadra di Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande al volante della nuovissima V-LMDh di cui si occuperà Chip Ganassi Racing, mentre dall'altro lato dei box, dove opera Action Express Racing, Jack Aitken correrà assieme a Pipo Derani ed Alexander Sims.

Nel frattempo è stata confermata la presenza in Florida anche della seconda auto di AXR, quella affidata ad Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook, che oi vedremo all'opera anche nel FIA World Endurance Championship.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"La 24h di Daytona è la gara più importante del calendario IMSA, nonché la dell'anno. Scott porta con sé un livello di stabilità, dato che è con noi da più di 20 anni. È un uomo affidabile che può darci stabilità e una prospettiva nuova, anche se correrà con questa vettura solo poche volte all'anno è comunque parte integrante del progetto e del team", ha dichiarato Mike O'Gara, direttore di Chip Ganassi Racing.

"Trovo che le gare sportscar siano molto divertenti, soprattutto quando si arriva a questi eventi di durata in cui si guida molto la macchina", ha detto Dixon, che ha svolto già i test con la vettura di nuova generazione per la Classe GTP.

"Mi piace guidare le auto e partecipare a esperienze interessanti e di alto livello come queste con Cadillac. È un'ottima combinazione e, in definitiva, il puro amore per le corse".

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken Photo by: ELMS

Aitken ha aggiunto: "La prospettiva di lavorare con Action Express e Cadillac sul programma V-LMDh mi ha interessato non appena è diventata una possibilità concreta e il lavoro per renderla realtà nelle ultime settimane ha solo rafforzato la mia opinione; affronteremo un fantastico calendario di eventi con un equipaggio estremamente motivato e di alto livello.

"Sarà un vero piacere rappresentare un marchio come Cadillac in un momento in cui il mondo dell'endurance sta entrando in quella che molti definiscono un'era d'oro di questo genere di corse. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutti, compresi i miei compagni di squadra Pipo e Alex, che sono già stati molto accoglienti".

Carico anche Gary Nelson, team manager di Action Express: "Negli ultimi nove anni abbiamo vinto sei campionati IMSA endurance e cinque assoluti. Per entrambi sono fondamentali i risultati ottenuti nelle gare di durata. Ci aspettiamo grandi cose nel 2023 e, con l'aiuto di Jack, non vediamo l'ora di iniziare il nostro sesto campionato assoluto e il settimo di endurance".