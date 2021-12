IMSA | JDC-Miller con Vautier e Westbrook, più Duval e Keating

La JDC-Miller MotorSports ha definito la formazione per la stagione 2022 che la vedrà nuovamente impegnata in IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Al volante della Cadillac DPi-V.R #5 griffata Mustang Sampling ci saranno Tristan Vautier e Richard Westbrook, che prenderanno parte all'intera annata come coppia fissa.

Visti gli impegni in Europa, Loïc Duval sarà solamente impiegato per l'Endurance Cup, mentre Ben Keating è il quarto concorrente scelto per la 24h di Daytona.

"È fantastico avere Loïc e Tristan di nuovo in squadra per il 2022, e diamo il benvenuto a Richard e Ben nel programma - ha detto John Church, socio dirigente della JDC-Miller MotorSports - Il 2021 è stato un anno impegnativo per noi. Siamo stati molto competitivi a Daytona finché non abbiamo avuto un contatto, poi ci siamo ripresi e abbiamo vinto la gara a Sebring, ma dopo siamo stati un po' sfortunati in diverse gare. Sappiamo che eravamo veloci, ma non abbiamo mai ottenuto i risultati".

"Abbiamo avuto l'opportunità di provare con Richard all'inizio di quest'anno e sentiamo che è perfetto per il nostro programma e per collaborare con Tristan e Loïc l'anno prossimo e in futuro. La continuità con Loïc si rivelerà preziosa, e con i suoi precedenti impegni presi per il WEC 2022, era ovvio che facesse almeno i round di Endurance Cup con noi".

"Ben ha dimostrato più di una volta di essere all'altezza del livello. Non solo il Campione IMSA LMP2 2021, ma ha fatto tante 24 Ore in passato e sarà una preziosa aggiunta alla formazione quando arriveremo a Daytona in gennaio".

#5 JDC/Miller MotorSports Cadillac DPi: Tristan Vautier, Sebastien Bourdais, Loic Duval Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Westbrook ha aggiunto: "Farò tutto il necessario per aiutare questa squadra a crescere nel 2022 dopo alcune ottime gare fatte l'anno scorso. L'ultima volta che ho corso in DPi abbiamo sfiorato il titolo alla Petit Le Mans nel 2015, quindi e come avere un conto in sospeso".

"Ho provato con la squadra nel mese di ottobre ad Atlanta e ho capito che con Tristan avrei potuto lavorare bene. E' veloce e conosce bene la macchina e la squadra. Avere Loïc per i round di Endurance Cup è un grande vantaggio, dato che è uno dei migliori nel settore, quindi sento che abbiamo una formazione da vertice".

Contento anche il confermato Vautier: "Grazie al team per la fiducia. È fantastico affrontare il nostro quarto anno insieme con la Cadillac DPi-V.R. Non vedo l'ora di collaborare di nuovo con Loïc, dando un caloroso benvenuto a Richard e Ben".

"Quest'anno è stato di alti e bassi per noi, e l'obiettivo del prossimo sarà quello di giocarcela ogni fine settimana. La competizione sarà ancora più dura ed è così che la vogliamo. Questo è il motivo per cui siamo qui, a lottare al vertice".