WEC | Lotterer deciso: "Basta monoposto, voglio Le Mans e titolo"

André Lotterer il prossimo anno sarà impegnato solamente nel FIA World Endurance Championship, come già da diverso tempo era stato deciso in Porsche.

La Casa di Weissach sta cercando di organizzare al meglio la prossima stagione sotto tutti i punti di vista e il tedesco, che era anche una delle pedine della FIA Formula E, nella serie elettrica proseguirà il lavoro solamente come collaudatore.

Questo va in perfetta sintonia con quanto i vertici del marchio stanno decidendo in questi giorni, a partire dalla scelta di impiegare Antonio Félix Da Costa solamente nel campionato di monoposto e non più nel Mondiale Endurance.

Opzione che il portoghese, in quanto concorrente ufficiale, non ha potuto far altro che accettare, seppur con un po' di rammarico, con la spiegazione da parte dei suoi superiori di non spremere troppo i propri concorrenti in più campionati, ma facendoli concentrare solamente su una serie.

Per Lotterer viene quindi confermato il sedile della 963 LMDh #6 gestita dal Team Penske, in equipaggio con Kévin Estre e Laurens Vanthoor.

“Dopo 26 anni di corse sulle monoposto ho deciso di chiudere questo capitolo della mia carriera e concentrarmi sulla sfida di vincere la 24h di Le Mans e il FIA WEC con la Porsche 963. Allo stesso tempo, sono entusiasta di poter continuare a supportare il marchio in Formula E con la mia esperienza", ha dichiarato il 42enne nativo di Duisburg.

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Per quanto riguarda il WEC, in Porsche ha prevalso la linea del portare avanti il progetto LMDh mantenendo tutti al loro posto, o quasi.

L'unica modifica agli equipaggi la possiamo trovare sulla 963 #5 con Matt Campbell che andrà a rimpiazzare Dane Cameron; quest'ultimo lo scorso anno aveva chiesto esplicitamente di provare l'avventura nel Mondiale, nonostate la sua grande esperienza in IMSA SportsCar Championship.

Il 35enne statunitense tornerà quindi alle origini andando ad affiancare Felipe Nasr sulla 963 #7 di Penske nella serie nordamericana, con Campbell che torna a correre nel WEC dopo le esperienze in Classe LMGTE AM.

L'australiano sarà il nuovo compagno di Michael Christensen e Frédéric Makowiecki nella massima serie endurance, seppur in un primo momento fosse stato confermato a bordo della 963 #7 dell'IMSA con Nasr, Josef Newgarden e Makowiecki per la 24h di Daytona.

Alla 24h della Florida, sull'altra Porsche ufficiale griffata del #6, vedremo all'opera Estre e Vanthoor coi titolari Nick Tandy e Mathieu Jaminet.

Photo by: Art Fleischmann #6 Team Penske Porsche 963: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Laurens Vanthoor

963 clienti: quanti piloti mancano?

Si fa poi interessante il discorso delle 963 clienti. Nel WEC la Proton Competition proseguirà il lavoro iniziato a metà 2023 sulla sua #99 con Harry Tincknell già confermato al volante, mentre salvo ribaltoni dell'ultima ora, dovrebbero esserci anche Gimmi Bruni e Neel Jani, già segnati come portacolori della squadra tedesca alla 24h di Daytona.

Perso Da Costa, la Jota ha iscritto comunque due 963 in Classe Hypercar, raddoppiando l'impegno dello scorso anno. Sulla #12 (numero scelto per omaggiare lo sponsor Tom Brady, giocatore di Football che indossa proprio questa maglia) c'è Will Stevens, mentre sulla confermata #38 ecco Oliver Rasmussen.

Yifei Ye dovrebbe lasciare l'impegno e approdare in AF Corse per guidare la Ferrari 499P #83 assieme al già annunciato Robert Kubica e si vocifera da tempo che in Jota potrebbero arrivare Sebastian Vettel e Jenson Button.

Photo by: JEP / Motorsport Images #38 Hertz Team JOTA Porsche 963: Antonio Felix Da Costa, Will Stevens, Yifei Ye

Alla fine della stagione 2023 la squadra inglese ha chiesto a FIA e ACO se fosse possibile schierare una vettura con due soli piloti per le gare da 6 Ore, ovviamente senza includerne uno con licenza Bronze dato che è vietato dal Regolamento Sportivo.

La risposta è stata positiva: "Come previsto dall'articolo 13.2.2, la composizione dell'equipaggio è libera, a condizione che non includa un pilota Bronze. Pertanto, per le gare del WEC (esclusa Le Mans), sarà consentito avere un equipaggio di 2 piloti". Questo potrà eventualmente consentire alla Jota di non andare alla ricerca di ulteriori piloti se verranno confermati i nomi sopracitati, ma chiaramente fino a marzo c'è tempo e quindi ogni cosa è in divenire.

Per concludere, sempre in IMSA; la JDC-Miller Motorsports è l'unica squadra privata ad avere già tutti i propri conduttori: Tijmen Van Der Helm e Richard Westbrook condivideranno l'abitacolo della 963 #5 per tutto il 2024, Philip Hanson li raggiungerà per le gare di Endurance Cup e Ben Keating sarà il quarto componente dell'equipaggio a Daytona.