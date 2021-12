IMSA | Corvette con due C8.R alla 24h di Daytona, c'è Sorensen

La Corvette Racing schiererà un tandem d'attacco per la 24h di Daytona, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2022 che si svolgerà a fine gennaio.

Oltre alla C8.R #3 del trio Jordan Taylor/Antonio Garcia/Nicky Catsburg, gli uomini della Pratt & Miller Motorsports avranno in gestione anche la #4 di Tommy Milner e Nick Tandy, ai quali si aggiunge il neo arrivato Marco Sørensen.

"Per me è una grandissima occasione essere in questo team per provare a raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo, ossia la vittoria - ha detto il danese - Adoro la mentalità di Corvette Racing. E' una grande macchina e da quel che mi hanno detto, il team è formato da ottime persone".

"Non vedo l'ora di cominciare, la Corvette Racing è sempre stata una squadra di rilievo per me, mi piace come affrontano le corse con tenacia; poter essere a Daytona con loro è un'opportunità fantastica".

Le macchine di casa Chevrolet, pronte a dare l'assalto alla Classe GTD Pro, verranno anche modificate con le componenti (aerodinamica, freni antibloccaggio e potenza ridotta lievemente) che poi saranno utilizzate nelle versioni GT3, che come sappiamo a breve prenderanno il posto delle GTE.

