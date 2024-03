IMSA | Juncadella tuona: "Qualcuno corre senza regole, è troppo!"

Il finale mozzafiato della 12h di Sebring ha lasciato qualche strascico polemico, specialmente per come si è conclusa la gara in Classe GTD PRO.

Anche al secondo evento della stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship, la Corvette torna a casa a mani vuote, ma stavolta con tantissima rabbia per un podio sfumato solamente negli ultimissimi passaggi.

Dopo le tantissime battaglie combattute nell'arco di una gara neutralizzata ben 11 volte con Full Course Yellow/Safety Car, Daniel Juncadella si è trovato ad incrociare le armi con Laurin Heinrich, il quale lo ha colpito mandandolo fuori, dopo che già in precedenza lo spagnolo aveva dovuto arrendersi all'aggressività di Jack Hawksworth e Daniel Serra, giunti poi in prima e seconda piazza nella volata che ha premiato la Lexus sulla Ferrari.

Ma nel post-gara lo stesso ragazzo di Corvette Racing non le ha mandate a dire ai rivali, invocando a gran voce interventi da parte di chi deve gestire le gare americane.

#3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Antonio Garcia, Alexander Sims, Daniel Juncadella Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

"Il modo di guidare di parecchia gente è veramente di basso livello, mi hanno tamponato in curva 3 senza che potessi fare nulla. Un vero peccato perché abbiamo perso il podio, potenzialmente un secondo o un terzo posto", dice delusissimo il pilota della Z06 GT3.R #3.

"Già un paio di curve prima ero stato mandato largo dalla Ferrari, ma c'era parecchio caos e alcuni si comportavano in modo eccessivamente aggressivo".

"A Sebring nel finale è buio e non ci sono molte riprese TV che mostrano nitidamente cosa accade, quindi la gente inizia a credere che non ci siano regole. Così è stato un po' troppo".

"È un peccato perché dopo l'ultima neutralizzazione, quando siamo passati in testa, ho pensato che forse ce l'avremmo fatta. Ma ripartire in mezzo alle vetture GTD è stato un vero disastro, tant'è che sono stato sorpassato dalla Lexus prima della bandiera verde".

#77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich, Sebastian Priaulx, Michael Christensen Foto di: Jake Galstad / Motorsport Images

Dal canto suo Heinrich ha ammesso l'errore che ha fatto scendere la Porsche #77 giù dal podio, ma anche il ragazzo di AO Racing ha qualcosa da ridire nei confronti degli avversari.

"Ho lottato come un leone nella fase finale e ho avuto diversi contatti: molto probabilmente non c'è un solo pezzo della carrozzeria che non sia graffiato - spiega il tedesco - Purtroppo ho dovuto accettare una penalità alla fine perché ho colpito la Corvette".

Più duro è, da un certo punto di vista, il compagno di Juncadella, Antonio Garcia: "È stata la classica gara GTD con parecchi protagonisti di una guerra. L'ABS su queste auto permette a tutti di buttarsi in curva e poi frenare pregando che l'auto si fermi. Non è proprio il massimo".

Anche davanti non si sono risparmiati colpi proibiti, come spiega Sébastien Bourdais, giunto secondo con la Cadillac di Chip Ganassi Racing.

"Sono un po' deluso dal fatto che alla fine si sia trasformata in una gara di autoscontri - dice il francese - Sono contento di esserne uscito perché avremmo potuto incappare in quattro o cinque forature".