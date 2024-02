GTWC | Drudi con Thiim e Sørensen sulla Aston PRO di Comtoyou

La nuova avventura di Mattia Drudi come pilota ufficiale di Aston Martin Racing lo vedrà affrontare la stagione 2024 del GT World Challenge Europe con la Comtoyou Racing.

La squadra belga ha infatti iniziato la collaborazione con il marchio inglese, al quale è approdato il romagnolo una volta chiuso il rapporto con Audi Sport. Ad attenderlo c'è la Vantage GT3 che in Endurance Cup condividerà con il duo danese Nicki Thiim-Marco Sørensen per dare l'assalto al successo in Classe PRO.

L'esperienza di questi ultimi sarà fondamentale per il giovane pilota tricolore, dato che da anni i suoi compagni sono nella famiglia AMR e hanno contribuito allo sviluppo della versione Evo della Vantage GT3.

"Non vedo l'ora di iniziare la mia prima stagione come pilota ufficiale di Aston Martin Racing e condividere la vettura con compagni di squadra così veloci ed esperti come Nicki e Marco è un onore", ha dichiarato Drudi.

"Nel 2023 ho assistito al debutto in GT di Comtoyou come avversario e hanno subito dimostrato il loro potenziale. Con la nuova Vantage credo che potremo avere grandi ambizioni".

Thiim aggiunge: "Sono felicissimo di partecipare a questo campionato, che è senza dubbio il più duro nel mondo delle corse GT3, con un gran numero di equipaggi composti da piloti ufficiali. Il team Comtoyou Racing mi ha motivato enormemente e non vedo l'ora di iniziare la stagione con loro".

Sørensen gli fa eco: "Con l'arrivo della nuova vettura, abbiamo tutti molto da imparare: il team, gli ingegneri, i piloti e così via. Ma sono sicuro che ci divertiremo tutti a lavorare insieme. Comtoyou ha già dimostrato le sue qualità come squadra e siamo molto motivati".

Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO: Nicki Thiim, Marco Sørensen, Mattia Drudi Photo by: Comtoyou Racing

Il Team Principal, Jean-Michel Baert, si mostra ambizioso: "Come team belga, è chiaro che la 24h di Spa è stata una delle ragioni per cui abbiamo deciso di entrare nella categoria GT. Poter partecipare all'edizione del Centenario con Aston Martin è motivo di orgoglio e sapere che lo faremo con una formazione di piloti così prestigiosa, pienamente in grado di puntare alla vittoria, rafforza ulteriormente la nostra motivazione!"

Il Team Manager, François Verbist, ha invece fatto il punto della situazione, dato che Comtoyou sarà impegnata anche in Sprint Cup: "Stiamo ancora discutendo per definire i nostri equipaggi. Abbiamo molti contatti e siamo ancora aperti a trattative dell'ultimo minuto. Il nostro obiettivo è chiaro: mettere insieme i migliori equipaggi possibili, tenendo conto anche dei vincoli che deve affrontare una squadra come la nostra".