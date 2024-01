GTWC | Primi test con la nuova Aston Martin per Comtoyou Racing

Primi test con la nuovissima Aston Martin per il team Comtoyou Racing, che in settimana si è recato a Valencia per cominciare a lavorare in vista della stagione 2024.

La squadra belga sul Circuito Ricardo Tormo ha potuto prendere contatto con la Vantage AMR GT3 Evo che schiererà al via del GT World Challenge Europe in quattro esemplari e probabilmente anche in altri campionati, attualmente al vaglio dei vertici del team.

Dalla Casa inglese sono arrivati il Responsabile Vendite, Benoit Bourdaire, e soprattutto il pilota ufficiale Marco Sørensen a dare man forte agli uomini di Comtoyou Racing, che dopo essere stati lasciati in balia degli eventi da Audi Sport, hanno preferito cambiare marchio.

Sørensen ha affiancato Nicolas Baert e Finlay Hutchison, volti ben noti alla compagine, più il neo arrivato Matisse Lismont, che assieme all'ingegner Sébastien Breuil hanno potuto raccogliere i primi dati e informazioni sul mezzo in versione aggiornata rispetto al passato.

"Le feste per Capodanno sembrano molto lontane, ma è sempre bellissimo tornare in pista! Mi sono preso il tempo di assaporare il momento in cui mi sono messo al posto di guida e devo ammettere che ho provato un misto di eccitazione e orgoglio nel vivere l'inizio di questa nuova avventura", ha commentato Baert.

"Dovevo svolgere un lavoro particolare e devo dire che abbiamo lavorato tutti bene insieme. Con il suo motore anteriore, questa Aston Martin è diversa dalle GT3 che ho guidato in precedenza, quindi anche il feeling è diverso, ma mi sono subito divertito a guidarla, davvero. Sono convinto che andremo d'accordo. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà!".

Photo by: Comtoyou Racing Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO

François Verbist, Team Manager di Comtoyou Racing, ha aggiunto: "Bisogna ammettere che questa giornata rimarrà impressa nella nostra memoria per molto tempo. In un certo senso, questo è il primo giorno della nostra collaborazione a lungo termine con Aston Martin Racing, l'inizio di una nuova avventura".

"È stato un momento emozionante e devo dire che ho provato un certo orgoglio nel sapere che siamo stati il primo team clienti AMR a correre con questa vettura. Ma non abbiamo avuto molto tempo per pensarci: ci aspettavano due lunghi giorni di lavoro! È proprio questo il principio che sta alla base del lancio di una nuova vettura".

"Controlliamo che tutto funzioni correttamente e sia ben saldo, che non ci siano perdite di alcun tipo. Poi abbiamo iniziato ad allungare i giri e a lavorare sui dettagli. È stato molto interessante e abbiamo potuto imparare molto".

Il Team Principal, Jean-Michel Baert, ha poi chiosato spiegando la situazione attuale del mercato piloti: "Stiamo ancora discutendo con alcuni piloti per definire i nostri equipaggi, ma possiamo dire che la stagione si sta delineando bene".

"Riveleremo il nostro programma completo a tempo debito, ma nel frattempo possiamo già dire che con la fine di questi due giorni di test in Spagna, la stagione e la nostra stretta collaborazione con Aston Martin Racing sono partite bene!"