IMSA: Cameron sulla Acura della Meyer Shank Racing nel 2021

Duncan Cameron correrà con la Acura della Meyer Shank Racing in IMSA nel 2021 al fianco di Olivier Pla.

Dopo l'annuncio dell'ingaggio del francese da parte della squadra di Michael Shank, era già iniziato a circolare il nome di Dane come possibile suo compagno, avendo già esperienza con la AXR-05 con cui ha vinto nel 2019.

Pla e Cameron verranno raggiunti da AJ Allmendinger per la 24h di Daytona, mentre sono ancora in corso le trattative per il terzo pilota della Endurance Cup, con Colton Herta fra i possibili candidati.

"Sono entusiasta di poter correre con la Meyer Shank Racing e continuare il legame con Acura e HPD - ha detto il 32enne californiano - Conosco la macchina alla perfezione, è stato divertente far parte del suo sviluppo fin dall'inizio. Ha dimostrato di essere un mezzo vincente per gare e campionati, per cui cercherò di dare il massimo mettendo a disposizione del team la mia esperienza in modo da crescere velocemente".

“Conosco da tempo Mike Shank, ma non avevo mai avuto modo di correre per lui. Ammiro la sua passione per il motorsport e abbiamo spesso parlato di un eventuale programma assieme, per cui è bellissimo essere arrivati alla conclusione per l'anno prossimo!"

Shank ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere Dane con noi l'anno prossimo. Ha dimostrato di essere un pilota di vertice e uno dei più temibili per la categoria. Quello che abbiamo fatto con la Acura NSX lo ripeteremo anche con la ARX-05. Dane ha sviluppato la macchine e vinto con essa, quindi è bello averlo con noi e spero che riesca a conquistare un altro titolo per la Acura".