IMSA | Il futuro di MSR è ancora incerto: "Decideremo all'ultimo"

L'attuale contratto del team con Acura scade dopo la Petit Le Mans di questa stagione, in ottobre, e il suo futuro con il marchio è stato messo in discussione dopo la manipolazione dei dati relativi ai pneumatici nella 24 Ore di Daytona che ha vinto in avvio di stagione.

Il team è stato penalizzato di 200 punti per la violazione e si è scusato con Acura e HPD, oltre che con i suoi partner che finanziano l'operazione. Al momento Acura non ha rilasciato alcun commento sui suoi piani IMSA per il 2024, al di là dell'annuncio del prolungamento della collaborazione con Wayne Taylor Racing e Andretti Autosport, che l'anno prossimo correrà con due vetture.

"Ci stiamo ancora lavorando - ha detto Shank quando gli è stato chiesto dei piani per il 2024 in IMSA - Al momento sono in alto mare. I ragazzi, dopo un gennaio difficile, hanno lottato e sono di nuovo in testa al campionato, il che è incredibile. Se si rimettono in gioco quei punti, sono praticamente irraggiungibili".

"Non lo sappiamo ancora, lo sapremo probabilmente tra quattro o cinque settimane. Questo è il mio 20° anno come proprietario di un team che corre Daytona; l'abbiamo vinta tre volte ed è stato un po' l'inizio di tutto questo, quindi stiamo facendo tutto il possibile per rimanere in gioco".

#60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Le opzioni di MSR al di fuori di Acura nella Classe GTP sono limitate, con la sola Porsche che attualmente vende auto per i clienti. Cadillac è l'unico marchio che collabora con più team in gara, ossia Chip Ganassi Racing e Action Express Racing.

Lamborghini si unirà alla serie con Iron Lynx il prossimo anno, mentre BMW è partner di Rahal Letterman Lanigan Racing.

"Ci stiamo riducendo all'ultimo minuto, cosa che non mi piace molto, ma è così che vanno le cose al momento. Non so quali siano le probabilità, sono varie. Si va dal 50/50 all'80% in questo momento".

Alla domanda se dipendesse da un accordo con un Costruttore, ha risposto: "È una bella domanda. Nella mia vita, e con Jim [Meyer] ne abbiamo discusso animatamente per un po' di tempo, la squadra che abbiamo creato da quel lato ha vinto tutto, è estremamente competitiva, ha recuperato da un deficit di 200 punti e ha di nuovo la possibilità di vincere il campionato".

"A mio avviso, siamo ai vertici delle corse sportscar e meritiamo di esserlo. Quindi, potete immaginare dove pensiamo di dover essere".

Il comproprietario del team Meyer ha aggiunto: "Abbiamo ancora due gare da disputare in questa stagione, non siamo fuori dalla contesa, anzi siamo in piena lotta. Vedrete che ci impegneremo a fondo".

Shank ha aggiunto: "Se saremo in lizza quando lasceremo Indianapolis tra un mese, dovreste venire a vedere la Petit Le Mans, perché per me sarà come una gara su pista corta a Martinsville".

#14 Vasser Sullivan Lexus RC F GT3: Jack Hawksworth, Ben Barnicoat, #60 Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun Photo by: Art Fleischmann

Il nuovo acquisto di MSR per la IndyCar, Tom Blomqvist, che ha vinto il campionato l'anno scorso con Oliver Jarvis e la 24 Ore di Daytona nelle ultime due stagioni, ha dichiarato di voler continuare in IMSA.

"La 24 Ore di Daytona è stata ovviamente una parte importante per me negli ultimi anni, avendo vinto quell'evento due volte", ha detto. "Ovviamente mi piacerebbe poterlo fare ancora, se possibile".