GTWC | Magny-Cours: Libere alla Mercedes-ASP, Rossi-Vervisch noni Marciello vola mettendosi dietro le Audi di Tresor, Saintéloc e WRT, con la AMG #87 che si prende il primato in Silver Cup. Bene la Porsche-Dinamic, la #46 del 'Dottore' è in Top10 grazie al crono del belga, doppietta McLaren in PRO-AM.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Il team Akkodis-ASP centra il primato nelle Prove Libere del GT World Challenge Europe, che in questo fine settimana è di scena a Magny-Cours per il secondo evento della stagione 2022 di Sprint Cup. La Mercedes-AMG #89 condivisa da Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy ha subito fatto capire che ha intenzione di essere nuovamente protagonista, dopo il successo conseguito in Gara 2 a Brands Hatch un paio di settimane fa. Con il tempo di 1'36"345 firmato da 'Lello', la vettura della Stella svetta a livello assoluto e in Classe PRO tenendosi dietro le tre Audi R8 LMS rivali di categoria, ossia la #11 di Simon Gachet/Christopher Haase (Tresor by Car Collection), la #25 di Patric Niederhauser/Aurélien Panis (Saintéloc Junior Team) e la #32 dei Campioni in carica Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT), tutte e tre nello spazio di 0"3 dalla vetta. In Top5 generale, a quasi mezzo secondo dai compagni di squadra, troviamo anche la Mercedes #87 dell'Akkodis-ASP di Classe Silver Cup nelle mani di Casper Stevenson/Thomas Drouet, che si tiene dietro la Porsche 911 GT3-R #54 di Christian Engelhart/Adrien De Leener (Dinamic Motorsport) e la Mercedes #88 dei loro colleghi Maximilian Götz/Jim Pla. Tra i primi 10 assoluti abbiamo altre due macchine Silver, che sono le Audi di Thomas Neubauer/Benjamin Goethe (#30 Team WRT) e di Gilles Magnus/Nicolas Baert (Saintéloc Junior Team), rispettivamente ottava e decima. Tra loro si piazza la R8 #46 preparata dal Team WRT per Valentino Rossi/Frédéric Vervisch, col belga più veloce della coppia e anche protagonista di un testacoda in curva 13 nei minuti finali. Alle loro spalle concludono i compagni Christopher Mies/Jean-Baptiste Simmenauer con l'Audi #30 e la Ferrari 488 #53 della AF Corse con cui Ulysse De Pauw/Pierre-Alexandre Jean avevano vinto Gara 1 a Brands Hatch, quarta Silver al momento. Parlando infine della Classe PRO-AM, il primato lo staccano in 1'37"815 i ragazzi della Garage 59, Miguel Ramos/Dean Macdonald, anche se c'è da segnalare che quest'ultimo ha causato una bandiera rossa a 5' dal termine finendo fuori pista con la sua McLaren #188. Al secondo posto della categoria c'è la McLaren #111 di di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport), con dietro le due Ferrari di AF Corse nelle mani di Cédric Sbirrazzuoli/Hugo Delacour (#21) ed Andrea Bertolini/Louis Machiels (#52). Un paio di altre interruzioni nel corso degli 80' le hanno causate le Audi #30 e #99. Il programma odierno prevede in serata le Pre-Qualifiche, poi domani e domenica Qualifiche e gare. In grassetto l'autore del miglior tempo dell'equipaggio. Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.345 2 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.642 0.297 3 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.688 0.343 4 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.707 0.362 5 87 Silver Cup Thomas Drouet, Casper Stevenson AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.826 0.481 6 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:36.898 0.553 7 88 Pro Cup Jim Pla, Maxi Götz AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.173 0.828 8 30 Silver Cup Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.176 0.831 9 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.259 0.914 10 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.322 0.977 11 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.382 1.037 12 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:37.384 1.039 13 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.406 1.061 14 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:37.420 1.075 15 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:37.463 1.118 16 99 Silver Cup Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.613 1.268 17 12 Pro Cup Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.647 1.302 18 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:37.679 1.334 19 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:37.737 1.392 20 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:37.815 1.470 21 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:38.287 1.942 22 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.298 1.953 23 18 Silver Cup Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.343 1.998 24 38 Pro Cup Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 1:38.524 2.179 25 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.625 2.280