GTWC | Rossi: "A Magny-Cours la difficoltà è correre al tramonto"

Sprint Cup, il GT World Challenge Europe si sposta a Magny-Cours, dove nel weekend si terrà la seconda tappa della stagione 2022.

E dopo le ottime cose mostrate in terra britannica, per Valentino Rossi il round francese rappresenta una sorta di prima prova reale delle sue qualità e dei miglioramenti che sta facendo al volante dell'Audi R8 LMS del Team WRT.

Se 15 giorni fa, infatti, il 'Dottore' si era trovato davanti ad un impegno ostico, su un tracciato mai visto prima, in Francia ha dalla sua che ha già provato durante l'inverno, quindi conosce la pista e avrà dati su cui basarsi per la messa a punto del mezzo #46 condiviso con Frédéric Vervisch.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi 1 / 1 Foto di: Daniel James Smith

"Non ho mai corso a Magny-Cours con le moto, ma ci sono stato prima dell'inizio di stagione per svolgere un test: è una pista interessante con sezioni difficili e veloci", ha detto il pesarese, che dovrà capire come funzionano anche le gare al tramonto, visto che la prima si terrà sabato alle 19;30.

"Sarà la prima volta che correrò con il sole che cala, vedremo che velocità e potenziale avremo. I primi punti presi a Brands ci hanno dato fiducia e in Gara 2 non sono andato male, l'obiettivo è sempre crescere e diventare più forte".

Vervisch ha aggiunto: “E' bello tornare a correre subito dopo che a Brands Hatch abbiamo avuto un ottimo passo. Spero che si possa continuare così, magari qualificandoci meglio in modo da avere poi l'occasione di ottenere un risultato migliore in gara".

Il Team Principal, Vincent Vosse, chiosa: "A Brands Hatch i piloti della #46 hanno mostrato progressi e un bel passo, speriamo che a Magny-Cours si possa fare bene e non avere problemi, dato che in passato su questa pista siamo stati competitivi. Il team ha lavorato per raggiungere gli obiettivi, siamo motivati e concentrati".