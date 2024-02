IGTC | Rossi fra i migliori: "Gran passo, ma la pioggia..."

E' un Valentino Rossi che guarda il bicchiere mezzo pieno quello che torna a casa con una Top5 dalla 12h di Bathurst, primo evento stagionale dell'Intercontinental GT Challenge.

Anzi, si può tranquillamente dire che il suo è colmo del tutto perché la prestazione di cui è stato protagonista sul Mount Panorama ha messo in luce un 'Dottore' in formissima al volante di una BMW competitiva, lungo una pista durissima che difficilmente lascia margini e perdona errori.

Dopo la partenza del suo collega Maxime Martin, salito 7° con una posizione guadagnata quando ancora il sole stava lentamente affacciandosi all'orizzonte, Rossi ha ereditato il volante della M4 #46 fra la seconda e terza ora ritrovandosi 4° davanti al proprio compagno Charles Weerts, che ha tentato inizialmente il varco per rimettersi davanti, ma dovendosi accodare.

Il primo turno di guida del pilota di Tavullia è stato da applausi, sempre a ridosso della Mercedes di Jules Gounon, a sua volta in lotta per la seconda piazza, e provando anche l'attaco in un paio di occasioni. Solo negli ultimissimi passaggi un leggero 'largo' all'ultima curva ha aperto la porta a Weerts, che è tornato 4° poco prima della successiva girandola di soste.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: BMW Motorsport

"Sono molto contento dei miglioramenti fatti in confronto allo scorso anno; allora fu solo la seconda gara del team con la BMW, ma nel corso della stagione siamo cresciuti tanto e anche io ho imparato a portare al limite la vettura", ha commentato Valentino.

"Nel primo stint ho potuto lottare con Gounon, che vinse la passata edizione ed è uno molto veloce, ma anche stando davanti al mio compagno Weerts. Mi sono divertito parecchio".

A seguire è toccato a Raffaele Marciello prendere in mano la M4 continuando la lizza per le prime posizioni, con Rossi a subentrargli nuovamente tra la 5a e 6a ora, proprio nei momenti convulsi dove la protagonista è stata soprattutto la Safety Car.

Il 2° posto della #46 è diventato anche 8° per l'arrivo della pioggia e a causa di un Drive Through ricevuto per taglio della riga bianca in ingresso della corsia box.

Marciello prima e Martin poi hanno provato a recuperare terreno su un tracciato che andava ad asciugarsi, ma l'ultimo assalto portato dal belga alla Mercedes di Gounon, insidiata allo stesso tempo dalla Porsche di Jaxon Evans, non ha avuto fortuna e alla fine il quinto posto ha un sapore agrodolce per il Team WRT.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: BMW Motorsport

"Ce la siamo giocata con la Porsche che era molto veloce, le prestazioni erano buone anche quando sono aumentate le temperature. Sull'asciutto eravamo più veloci e si poteva combattere per la vittoria", aggiunge il neo-45enne, che ha festeggiato il compleanno proprio in Australia.

"E' un peccato che nella seconda parte sia venuto a piovere. Questo non mi ha permesso di fare il terzo stint, col bagnato abbiamo preferito lasciare correre Lello e Maxime".

"Abbiamo provato a combattere fino alla fine per il podio, che era in nostro obiettivo e penso che ce lo meritassimo, anche se con la pioggia abbiamo sofferto un po' di più. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto".

"Nelle due ore e mezza che ho trascorso in macchina sono andato bene e forte, con un gran passo. Ho anche migliorato parecchio i tempi rispetto allo scorso anno lottando contro i migliori, per cui sono contento. Abbiamo concluso in Top5, ci siamo divertiti moltissimo e ci riproveremo il prossimo anno!".

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: BMW Motorsport

Marciello aggiunge: "E' stata una gara difficile, soprattutto nella seconda parte quando era molto bagnato. Quando le condizioni sono migliorate siamo andati più forte e credo che potessimo ottenere un risultato migliore, ma alla fine abbiamo commesso alcuni errori perdendo un po' troppo tempo. Non siamo stati fortunati, ma abbiamo comunque preso buoni punti per il campionato, vedremo di fare meglio la prossima volta".

Amarezza anche per Martin: "La gara è andata bene, anche se ci sono stati alcuni problemi, penalità, e molte cose sono successe. Le condizioni erano piuttosto difficili con questo meteo in continuo cambiamento. Ma alla fine sono stati 40' di battaglia. Avevo una possibilità di sorpasso, dovevo provarci. Sono andato un po' troppo largo e abbiamo chiuso quinti. Impariamo da questo e torneremo più forti l'anno prossimo!"

Il Team Principal, Vincent Vosse, chiosa: "Abbiamo iniziato con una Pole, che è stata una buona cosa. Il resto, ovviamente, è difficile da digerire. Abbiamo commesso alcuni errori come gli altri, ma avevamo due macchine forti e due grandi equipaggi, quindi finire quinti non è quello che speravamo, ancor più se si considera che negli ultimi 10' di gara eravamo in lotta per la seconda piazza. Dobbiamo analizzare dove abbiamo perso. Di solito diciamo che Bathurst non è una gara che si vince, ma una gara che si perde, e questo è esattamente quello che è successo oggi".