Formula 4 | Taponen al debutto con la Prema nel 2023

Prema annuncia che Tuukka Taponen si unirà alla squadra per fare il suo debutto in monoposto nel 2023. Il 16enne pilota finlandese ha recentemente vinto le Ferrari Driver Academy Scouting World Finals ed è entrato a far parte del programma di sviluppo FDA.

Taponen ha avuto una carriera kartistica di grande successo. Dopo aver vinto più volte il campionato finlandese, ha ottenuto un successo straordinario a livello internazionale. Nel 2020, si è classificato terzo alle finali del Campionato Europeo FIA Karting e secondo nel Campionato del Mondo a Portimao. Nel 2021 ha confermato il suo status con il titolo di Campione del Mondo FIA di classe OK e ha conquistato anche la WSK Open Cup.

Dopo aver gettato solide basi per il nuovo anno nei primi test, Taponen parteciperà principalmente all’Italian F.4 Championship, mentre altre aggiunte al suo programma saranno annunciate a breve.

Angelo Rosin - Team Principal: "Tuukka ha ottenuto risultati eccezionali nel karting ed è stato impressionante nelle sue prime uscite di prova. Penso che sia un'ottima aggiunta a una squadra che si sta formando molto bene. Potremo contare su molti corridori di talento e che lavorano sodo, e non vediamo l'ora di affinare le loro capacità mentre progrediscono nella loro ricerca di diventare professionisti del motorsport di alto profilo".

Tuukka Taponen: "Sono molto felice di entrare a far parte di Prema e di iniziare la prima stagione in monoposto della mia carriera. Avevo sentito parlare solo bene della squadra, che in passato ha ottenuto ottimi risultati. Mi sono sentito molto a mio agio fin dal primo test e, sebbene non sia stato facile passare dal karting, il team è stato molto professionale nell'aiutarmi ad adattarmi alla Formula 4. Non vedo l'ora che arrivi il 2023."