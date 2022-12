F4 | PREMA annuncia Arvid Lindblad per il Tricolore

Carica lettore audio

Il team PREMA annuncia Il pilota britannico Arvid Lindblad per la stagione 2023 di Formula 4. Lindblad ha fatto il suo debutto in monoposto lo scorso anno partecipando alle due prove finali del Campionato Italiano di Formula 4, parteciperà all’Italian F.4 Championship 2023 come impegno principale, prendendo parte anche ad altri eventi.

Nato nel Regno Unito, il quindicenne pilota Red Bull Junior ha debuttato nelle competizioni kartistiche britanniche nel 2015, diventando ben presto uno dei più impressionanti prospetti del karting.

Nel 2020 ha vinto la WSK Super Master Series nella classe OK Junior, prima di conquistare il titolo della WSK Euro Series nella categoria OK nel 2021. Più tardi, nello stesso anno, ha ottenuto anche la WSK Final Cup, piazzandosi al terzo posto nei campionati europei e mondiali FIA.

Alle prese con le sue prime gare in monoposto, ha ottenuto piazzamenti a punti a Monza e al Mugello e ora punta a sfruttare queste prime esperienze per aumentare la sua curva di apprendimento in vista della prossima stagione.

"L'aggiunta di Arvid alla nostra formazione è promettente e gradita. Ha mostrato un potenziale incredibile durante la sua carriera nel karting e si è rapidamente ambientato nelle prime fasi del suo passaggio alle monoposto. Il nostro programma di Formula 4 si rafforza ogni giorno di più e stiamo già lavorando con i piloti per prepararci alla prossima stagione, che sarà sicuramente intensa per tutti. Sono sicuro che Lindblad giocherà un ruolo chiave e pensiamo che il suo inserimento si rivelerà presto un successo", ha detto il team principal Angelo Rosin.

"Sono estremamente felice di correre con PREMA in F4 nella stagione 2023. PREMA ha avuto un grande successo, vincendo molti campionati in tutte le categorie di monoposto in passato; molti degli attuali piloti di F1 hanno corso con loro. In questa stagione ha dominato anche il campionato di F4. Sono quindi molto contento di iniziare la mia carriera in monoposto con loro. Sono molto grato alla Red Bull e alla PREMA per questa opportunità. Non vedo l'ora di iniziare", ha aggiunto Arvid Lindblad.