Formula 4 | Al Dhaheri si unisce a Prema per la stagione 2023

La Prema annuncia che Rashid Al Dhaheri correrà con il team per la stagione 2023. Il quattordicenne degli Emirati debutterà nell’Italian F.4 Championship il prossimo aprile, un paio di settimane dopo aver raggiunto l'età minima per gareggiare, 15 anni.

Al Dhaheri ha ottenuto risultati eccezionali nel karting fin da giovanissimo, vincendo la WSK Euro Series nella categoria 60 Mini e la WSK Super Master Series nel 2019. Nel 2021 è passato alla classe OKJ, vincendo la WSK Champions Cup e la WSK Super Master Series e concentrando i suoi sforzi sulla preparazione del passaggio alle vetture di formula.

Passando alle monoposto, Al Dhaheri è pronto per una sfida impegnativa e ha già iniziato a lavorare con la squadra per prepararsi al 2023. Reduce da alcune impressionanti prestazioni nei test, è pronto a compiere un passo fondamentale per il suo futuro nelle corse.

Rashid Al Dhaheri, Prema Racing Photo by: Prema Powerteam

Angelo Rosin (Team Principal): "Siamo felici di accogliere Rashid nella nostra squadra. È molto giovane ma allo stesso tempo molto qualificato, come ha dimostrato la sua progressione vincente nel karting. Nei primi test ha dimostrato di avere un enorme potenziale e margini di miglioramento e noi gli forniremo il nostro supporto mentre impara a conoscere le regole delle corse in monoposto, come ogni pilota esordiente deve fare. Come diciamo sempre, lavorare con i giovani piloti per aiutarli a progredire e migliorare è la nostra missione, e vederli avere successo è la nostra ricompensa, quindi siamo ansiosi di vedere dove Rashid andrà da qui in poi".

Rashid Al Dhaheri: "Sono molto felice di far parte del team e sento che sarà una stagione davvero interessante, soprattutto considerando che guiderò in un nuovo campionato con una nuova vettura e nuovi circuiti. Sarà molto importante imparare nel corso della stagione, migliorare e lavorare duramente con la squadra in una progressione costante".