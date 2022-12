Perché Cupra ha scelto la Formula E e qual è il suo obiettivo?

Carica lettore audio

Dopo un'intera stagione lontano dalla Formula E, il team ABT tornerà quest'anno insieme a Cupra in quella che sarà una nuova avventura per il marchio spagnolo nel mondo delle competizioni e delle corse elettriche.

In occasione del primo giorno di test pre-stagionali sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia, Cupra ha aperto le porte del suo garage a Motorsport.com per raccontare un po' più approfonditamente perché un marchio ancora così giovane ha preso la decisione di entrare a far parte del campionato più rilevante al mondo in termini di elettrificazione.

Antonino Labate, direttore strategico di Cupra , ha spiegato: "L'ingresso in Formula E è stato il passo logico che segue la nostra idea di reinventare le prestazioni dell'elettrificazione."

"Cupra nel suo DNA ha 'racing', è uno dei pilastri fondamentali del marchio - ha detto Labate a Motorsport.com - Nel 2018 abbiamo iniziato a sviluppare la e-Racer, la prima auto da corsa elettrica, poi siamo entrati nell'Extreme E, una competizione interamente elettrica e ora arriviamo qui, che è la più importante serie automobilistica elettrificata del mondo. Ci sembra una decisione normale".

"Siamo giovani, sì, ma il nostro spirito è sempre lo stesso: siamo qui per sorprendere e scoprire cosa ci aspetta".

Xavi Serra, direttore di Cupra Racing, è d'accordo: "Dal 2018 ci siamo definiti come marchio di motorsport e abbiamo già iniziato a occuparci di elettrificazione. Siamo stati un po' troppo pionieristici con la Cupra e-Racer, che è stata la prima auto turismo 100% elettrica, ma non avevamo una piattaforma su cui agire.

"L'intenzione era chiara: siamo entrati nell'Extreme E ai tempi e lo abbiamo fatto ora in Formula E. Alla fine sono serie con un pacchetto elettrico, con la sua batteria, motore, gestione dell'energia e tutto il resto, una serie di elementi da cui possiamo imparare a trasferirlo da uno all'altro e anche alle auto da strada".

Come sarà gestito il team ABT-Cupra

Il marchio spagnolo non arriverà da solo nella categoria delle monoposto elettriche, ma lo farà insieme ad ABT, una struttura che sa già come avere successo in Formula E, avendo vinto il campionato piloti nel 2017-18 e il costruttori nel 2016-17.

All'epoca i tedeschi lavoravano al fianco di Audi, ma il marchio dei quattro anelli ha deciso di abbandonare la categoria per puntare alla Formula 1 nel 2026. Ciò ha indotto ABT a cercare nuovi partner, che ha infine trovato in Cupra, una vecchia conoscenza di altre discipline.

Come sarà gestito il team? "La collaborazione con ABT è nata qualche tempo fa con le vetture stradali del 2018", ha spiegato Serra. "La parte principale e operativa è supportata da ABT, è una vettura con alcune parti comuni a tutti, più un motore Mahindra. Da lì, la Cupra collaborerà con ABT per vedere fino a che punto potremo spingerci più o meno lontano".

Qual è l'obiettivo di Cupra in Formula E?

Per il responsabile di Cupra Racing, la risposta è molto chiara: "Vincere".

Tuttavia, sa che non sarà semplice: "Siamo consapevoli della sfida, siamo umili, siamo appena arrivati, ABT era da un anno fuori, c'è una nuova generazione di auto e così via".

"Arriviamo con l'aspettativa di crescere. Siamo ambiziosi, ma consapevoli che la sfida è enorme, si tratta di una categoria internazionale, la migliore a livello elettrico, e sappiamo che sarà complicato".

Labate, da parte sua, ha sottolineato l'aspetto non sportivo che condividono con la categoria delle monoposto elettriche e che è anche uno dei loro obiettivi: "Ci piace questa competizione, non solo per la tecnologia e le gare, ma anche perché condividiamo la stessa ambizione della Formula E di raggiungere le giovani generazioni in modo più diretto. Speriamo di essere anche un po' ribelli, ma questo è il nostro atteggiamento in generale".

