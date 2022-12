Formula E | Valencia: Gunther in vetta nel secondo giorno di test

Carica lettore audio

Il pilota della Maserati ha fatto il giro più veloce in tutte le sessioni cronometrate, come martedì, ma alla fine ha ottenuto il suo miglior tempo - 1'25"449 - battendo Stoffel Vandoorne.

La giornata di mercoledì è consistita in una prova generale, con una sessione di mezz'ora prima di una Qualifica e di una gara simulata.

Il tedesco, dopo l'ottima prova di martedì, ha realizzato un 1'26"178 alla fine della sessione superando la DS Penske di Vandoorne.

La sessione è stata preceduta da un passaggio del gruppo di qualificazione, che ha subìto una breve interruzione a causa dello stop della McLaren di René Rast alla chicane delle curve 13-14-15 piazzata dopo la curva finale del Circuito Ricardo Tormo.

Lì è seguita una serie di duelli che ha portato Jean-Eric Vergne a ritrovarsi da solo nel girare, con Guenther che si è visto passare da Vandoorne per 0"074 nel finto duello finale.

Ai due è stata data l'occasione di altre due battaglie e qui è l'alfiere Maserati che ha prevalso con il miglior crono di 1'25"492, firmando anche il giro più veloce di quello effettuato lo scorso anno con la vettura Gen2.

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Jake Hughes, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Per la simulazione di gara, l'ordine è stato effettivamente stilato in base al primo arrivato, e quindi la McLaren si è trovata davanti con Rast che ha condotto su Hughes per la prima metà dei 24 giri previsti.

C'è stato anche l'intervento di una safety car prima della metà; alla ripartenza, Hughes ha superato il suo compagno di squadra e ha preso il comando, mentre Günther ha conquistato il terzo posto davanti a Vergne.

Il pilota della Maserati ha continuato a suo agio con la propria Gen3 e ha poi superato Rast per il secondo posto, cercando di ridurre il distacco da Hughes.

Tuttavia, il debuttante britannico è riuscito a mantenere il suo vantaggio nonostante gli sforzi dell'avversario e ha tagliato il traguardo con 1"654 di vantaggio.

Alla fine, Rast era a 6"5 dal connazionale, ma davanti a un gruppo formato da Vergne, Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa e Vandoorne. Lucas di Grassi e Oliver Rowland hanno completato la top 10.

Jake Dennis, Mitch Evans e Nico Muller sono stati gli unici piloti non doppiati. Norman Nato, Sam Bird, Sebastien Buemi e Sacha Fenestraz sono rimasti ai box.

Edoardo Mortara, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Andre Lotterer, Robin Frijns, Nick Cassidy e Dan Ticktum si sono "ritirati" dalla simulazione di gara, mentre Sergio Sette Camara non ha iniziato la sessione.

A questa ha fatto seguito un'altra prova di due ore, ma nella mezz'ora iniziale i partecipanti sono stati relativamente pochi; Cassidy e Frijns hanno effettuato alcuni giri lenti, così come Sette Camara, dopo aver perso la parte del primo pomeriggio.

Il brasiliano è andato in testa con un 1'28"213, ben lontano dal precedente riferimento di Gunther a 350kW di potenza, ma il suo giro è stato poi cancellato per track-limits.

In seguito, però, c'è stato più traffico sul tracciato. Vandoorne è salito primo in 1'26"336 davanti a Nato ed Evans mentre la prima ora volgeva al termine, con Bird scivolato fuori alla curva 4 per un guasto causando la bandiera rossa.

Nato ha quindi superato Vandoorne per 0"003, ma Gunther ha alzato ancora una volta l'asticella con un 1'25"686, portandosi poi a 0"002 dal suo precedente record, registrando infine un 1'25"494 nella mezz'ora finale, con Vandoorne a 0"2.

A meno di cinque minuti dalla fine, Gunther ha abbassato ancora il limite a 1'25"449. Terzo c'è Nato, quarto Vergne, mentre Mortara ha assicurato la presenza di una seconda Maserati nella Top5.