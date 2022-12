Cupra si unisce ad ABT per correre in Formula E dal 2023

Carica lettore audio

Il marchio spagnolo debutta in Formula E al fianco dell'azienda, che non ha partecipato alla stagione 2021-22 a causa dell'uscita di Audi dalla categoria delle monoposto elettriche. Negli ultimi anni, Cupra ha indirizzato la maggior parte dei suoi progetti di gara nel settore elettrico, sviluppando la prima auto da corsa 100% elettrica al mondo, meglio conosciuta come e-Racer, utilizzata nel FIA ETCR.

È in questo campionato che il team è stato proclamato campione assoluto per la seconda volta, proseguendo con successo la sua presenza nel difficile e complicato mondo delle corse elettriche. L'ingresso in Formula E rappresenta quindi un passo avanti per gli interessi di Cupra in questo momento, in quanto questa categoria di monoposto è senza dubbio la competizione più riconosciuta al mondo in termini di corse di auto elettriche.

I piloti che difenderanno i colori di ABT Cupra nella loro prima stagione di Formula E saranno l'olandese Robin Frijns e lo svizzero Nico Müller, che erano già stati ingaggiati prima che la partnership fosse resa pubblica. Mahindra Racing fornirà i propulsori al team.

ABT Cupra racing livery Photo by: Cupra

"Le corse sono al centro del DNA di Cupra e con Cupra andiamo per vincere - ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra - È il momento giusto per fare un ulteriore salto di qualità ed entrare a far parte della più grande competizione motoristica elettrica del mondo, e non vedo l'ora di vedere il team ABT Cupra Formula E gareggiare nel cuore di alcune delle città più iconiche del mondo".

"La Formula E è una piattaforma motoristica unica per i principali produttori automobilistici del mondo per creare emozioni e continuare a dimostrare che il motorsport elettrico non è noioso, ma va di pari passo con le prestazioni estreme", ha aggiunto Griffiths.

Cupra e ABT hanno già collaborato in precedenza in Extreme E ed entrambi i marchi sono pionieri nel mondo delle corse elettriche. ABT ha raggiunto i vertici della Formula E, avendo vinto il campionato piloti nel 2017-18 e il campionato costruttori nella stagione 2016-17, un successo che spera di ripetere con Cupra.

ABT Cupra racing livery Photo by: Cupra