Tambay: "Una ETCR è più difficile da guidare rispetto a una GT3"

Il francese può ora definirsi campione del mondo, incoronato primo Re del campionato turismo elettrico.

Il pilota della Cupra EKS, con una grande esperienza nel DTM, è arrivato nel nuovo campionato senza sapere cosa aspettarsi, ma con la convinzione di poter fare bene.

"Sapevo che avrei fatto bene, perché sono sempre stato fiducioso di poter vincere il titolo, soprattutto perché è un campionato a cui bisogna adattarsi rapidamente. Ho imparato molto dai miei compagni di squadra e siamo riusciti a mettere in pista tutte le loro conoscenze", ha dichiarato in un'intervista esclusiva a Motorsport.com.

Tambay si è detto "molto orgoglioso del titolo", soprattutto perché si tratta della sua prima stagione nel campionato. "Sono molto grato alla Cupra per l'opportunità e per aver pensato a me. È stato un anno fantastico e mi sono sentito a casa in squadra".

Ma non è stato un titolo facile e ha dovuto lottare fino all'ultimo momento. "Ad essere onesti, abbiamo lottato per il titolo con tutti i piloti fino all'ultima gara", ha ammesso. "Maxime Martin e Mikel Azcona sono stati lì fino alla fine, quindi ho combattuto contro tutti".

Tambay ha sottolineato che la cosa più importante era duellare contro se stesso. "La Cupra andava molto bene, quindi sapevo di essere il mio principale rivale. Sono salito regolarmente sul podio per tutta la stagione. Lottare contro i compagni di squadra è stato positivo, perché sapevo che il titolo sarebbe rimasto alla Cupra. Ho condiviso molti momenti della mia carriera con Mattias [Ekstrom], con l'Audi nel DTM, e posso dire che è mio amico, quindi la competizione tra noi era sana. E posso dire lo stesso di Tom [Blomqvist] e Jordi [Gene]".

Ha anche avuto l'opportunità di condividere la pista con due dei più grandi nomi delle corse di auto turismo a livello mondiale: i già citati Azcona e Gene. "Ho conosciuto Jordi quest'anno e posso dire che è mio amico", ha detto Tambay. "È un ragazzo fantastico, un esempio di veterano e di dedizione a questo sport. È ancora molto veloce ed è stato un ottimo compagno di squadra. Lo guardavo correre quando ero bambino, quindi posso dire di essere un suo fan ed è stato speciale condividere la pista con lui".

"Con Azcona non ho avuto molti trascorsi perché quest'anno è passato alla Hyundai", ha aggiunto. "Durante il weekend siamo tutti nella nostra bolla di sapone, ma ogni volta che ci siamo incontrati in pista siamo sempre stati molto rispettosi. È un ragazzo molto veloce, uno dei migliori nelle auto da turismo, e riuscire a batterlo è molto speciale". In Cupra erano dispiaciuti dopo la sua partenza, ed essere riuscito a centrare il risultato che lui non aveva raggiunto è stato grandioso. Spero di conoscerlo meglio l'anno prossimo e di avere più lotte in pista".

Quando gli è stato chiesto del particolare format della serie elettrica, il pilota transalpino si è detto favorevole. "Onestamente, mi piace avere più opportunità di correre senza dover pensare al resto del weekend. Si parte andando al massimo fin dal primo giro, quindi bisogna essere pronti appena si sale in macchina. Serve anche molta improvvisazione, e anche questo mi piace. Penso che questo format permetta ai piloti di tirare fuori il loro vero potenziale. Se vinci questo campionato, sei di un buon livello".

Tambay ha voluto sottolineare quest'ultimo punto e non ha esitato ad approfondirlo. "È una delle categorie che mi sono piaciute di più e credo che questa sia la macchina più difficile con cui abbia mai corso. Non c'è ABS, pochissimo controllo di trazione, molto peso, pneumatici quasi da strada, quasi 700 CV in qualifica, nessun freno motore, quasi nessuna deportanza", ha spiegato.

"Fare un giro di qualifica con questo tipo di auto è stata una delle sfide più grandi della mia carriera. Persino le GT3 sono molto facili rispetto a queste auto, e ogni pilota che le ha provate vi dirà la stessa cosa. È come cavalcare un toro infuriato".

In macchina c'è eccitazione, ma dall'esterno non si sta dimostrando un campionato così coinvolgente e gli ascolti sono ancora bassi. "Credo che l'ultima gara dell'anno sia l'esempio da seguire", ha riflettuto, riferendosi alla condivisione della pista con altri campionati.

"Se le gare vengono trasmesse regolarmente in TV è altrettanto importante, e se ci fossero uno o due costruttori in più, saremmo al livello della Formula E. Non c'è motivo per cui non dovrebbe esserlo. In termini di spettacolo è una serie impressionante", ha sottolineato.

Nel 2023 le cose potrebbero cambiare, con l'arrivo di nuovi marchi. "È una categoria nuova, quindi tutti i marchi faranno del loro meglio quest'inverno per migliorare. Lo stesso vale per Cupra, Hyundai, Romeo Ferraris o per i nuovi marchi che arriveranno", ha detto Tambay, che già punta a conservare il titolo.

"Dobbiamo dare il massimo se vogliamo continuare allo stesso livello. Quest'anno in Cupra avevamo un ottimo pacchetto, e onestamente non so come sarà quello del prossimo anno. Quest'inverno dovranno lavorare al massimo e non vedo l'ora di tornare in pista l'anno prossimo per continuare a migliorare".

Riguardo alla sua recente paternità e alla possibilità che un domani sua figlia prenda il suo testimone nel motorsport, Tambay ha detto: "Farà qualsiasi cosa vorrà. Mi piacerebbe se volesse provarci, ma è un mondo molto complicato e di certo non sarò il padre più rilassato se alla fine deciderà di correre. Io continuerò a volerle bene, che sia un avvocato, una ballerina, una pilota... Vedremo".