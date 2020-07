Nick Chester è il nuovo direttore del team Mercedes Formula E

Nick Chester sarà il volto nuovo ai box della Mercedes che vedremo in occasione delle sei gare conclusive della Formula E a Berlino.

L'ex-direttore tecnico della Renault in F1 vanta oltre 30 anni di attività nel circus, avendo operato anche in Benetton, Lotus, Simtek, Ligier ed Arrows, prima di approdare ad Enstone nel 2000.

Chester aveva lasciato la scuderia francese nel dicembre scorso, desideroso di affrontare nuove sfide e dopo alcune voci che lo davano vicino alla Williams, ecco che il 51enne entrerà a far parte nel progetto del Mercedes-Benz EQ Formula E Team come direttore della squadra.

Il britannico ha già cominciato a lavorare a luglio e quindi lo vedremo al muretto ai sei E-Prix che si svolgeranno al Tempelhof Airport e ritroverà un altro ex-F1, Tony Ross, che è stato ingegnere di Valtteri Bottas.

Il team attualmente è quinto in classifica di campionato e ha ottenuto in terzo posto con Stoffel Vandoorne a Diriyah come miglior risultato, col belga sesto a -29 dal leader Antonio Felix da Costa e il suo compagno Nyck de Vries 13°.