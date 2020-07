Formula E: Dragon Racing schiera Sette Camara a Berlino

La Dragon Racing ha scelto: è Sérgio Sette Câmara il pilota che andrà a schierare per le sei restanti gare della stagione 2020 di Formula E in sostituzione di Brendon Hartley.

Quest'ultimo aveva lasciato il team la settimana scorsa con effetto immediato, sia per motivi personali che per l'impossibilità di presenziare agli eventi che si terranno al Tempelhof Airport di Berlino, essendo impegnato con il FIA WEC a Spa-Francorchamps.

La Dragon è andata sul sicuro prendendo chi aveva in casa, ossia Sette Câmara, che era stato in azione nei Rookie Test di Marrakesh e ricopriva il ruolo di terzo pilota.

"Con il team abbiamo mostrato una grande chimica ai test di Marrakesh, svolgendo perfettamente il programma di lavoro e chiudendo in seconda posizione - ha commentato il brasiliano - Sono felice di essere stato scelto per lavorare assieme ancora una volta, ora in un weekend di gara, che rende il tutto molto più speciale. Vorrei ringraziare Jay Penske e ogni membro della Geox Dragon Racing per avermi dato questa opportunità".

Penske ha aggiunto: "Sono rimasto molto colpito da Sérgio in pista a Marrakesh e nel lavoro al simulatore coi nostri ingegneri continuando lo sviluppo della nostra EV-4. Non vedo l'ora che scenda in pista a Berlino e mi aspetto fermamente che lotti per i punti in queste sue prime gare con il team".

Sette Câmara andrà a fare coppia con Nico Müller, mentre la Dragon ha confermato come terzo pilota e riserva Joel Eriksson.