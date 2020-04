McNish: "Nel 2014 ho rifiutato di correre in Formula E"

Prima del debutto della serie nel 2014, gli organizzatori del campionato di Formula E hanno fatto in modo che la griglia di partenza fosse composta da nomi di alto profilo così da attrarre l’attenzione del pubblico.

Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Allan McNish, ha rivelato di essere stato contattato per prendere parte alla prima stagione del campionato nonostante avesse deciso di ritirarsi dalle corse al termine del 2013 dopo aver vinto il titolo nel WEC insieme a Tom Kristensen e Loic Duval.

McNish ha affermato di aver rifiutato l’offerta giunta dalla Formula E a causa dello scetticismo che lui stesso nutriva nei confronti della serie.

“Quando mi sono ritirato dalle corse nel 2013, mi è stato chiesto se ero interessato a guidare in Formula E. A parte il fatto che avevo già preso la mia decisione, ero scettico perché ho visto molti nuovi campionati nascere e scomparire nel giro di poco tempo”.

“Quello che al tempo non ero riuscito a vedere era la mentalità dinamica che gli organizzatori della Formula E avevano”.

McNish è legato all’Audi da molto tempo avendo corso per la prima volta con la Casa dei quattro anelli nel 2000 quando ha vinto l’American Le Mans Series al fianco di Dindo Capello, ed è poi diventato team principal del team impegnato attualmente in Formula E.

Anche Mike Rockenfeller, ex compagno di team di McNish in Audi, ha dichiarato di aver avuto qualche dubbio sulla Formula E nel corso dei primi anni della categoria, ma adesso si è ricreduto ed ha affermato come la serie sia la miglior categoria dove correre al di fuori della Formula 1”.

“Ovviamente credo di aver sottovalutato un po’ la Formula E, ma non mi piace molto ad essere onesti. Ad ogni modo è il miglior posto dove guadagnare del denaro, ad eccezione della Formula 1. Tutti i costruttori che sono presenti investono bei soldi e pagano dei buoni stipendi”.

“Da un certo punto di vista non ho mai creduto molto in questa categoria. Forse sono più old school. Se ci avessi creduto di più forse ora avrei un sedile, ma non ci sono state mai delle vere e proprie trattative”.

“Mi sono sempre concentrato su altri campionati, ma se fossi un giovane pilota sarebbe la Formula E il posto dove vorrei correre adesso. Forse tra quattro o cinque anni ci saranno altre categorie, forse quella più interessante sarà la LMDh. Vedremo. Lo scenario sta cambiando rapidamente”.

