Envision Virgin: dalla Formula E alle mascherine protettive

L'Envision Smile Manufacturing Centre è stato messo in piedi in 15 giorni ed è operativo dall'1 marzo, producendo e donando 100.000 mascherine al giorno a scuole, comunità e aziende della Cina che soffrono maggiormente per il coronavirus. Degli oltre 200.000 casi accertati nel mondo, più di 80.000 sono stati registrati proprio in Cina.

"I dipendenti di Envision hanno superato con grande difficoltà il produrre le mascherine fin da subito - spiga Lei Zhang, AD di Envision Group - Tutti i prodotti creati in azienda vengono donati per aiutare e accelerare il processo di ripresa del lavoro e della vita. Quando ci sono sfide determinate da venti, piogge o epidemie, piuttosto che starcene in un angolo preferiamo mantenere viva la speranza delle persone con un sorriso. Per noi l'obiettivo è fare molto di più che donare una semplice mascherina, perché desideriamo che tutti tornino a sorridere con speranza. Speriamo sia così, dopo la pioggia".

Le mascherine sono state date anche a Giappone, Corea del Sud e altre zone colpite dal coronavirus, equivalenti a 5,5 milioni di sterline.

Un comunicato del team recita quanto segue: "In linea con l'etica di Envision Group, la nuova struttura, insieme alla fornitura di materie prime, è stata messa in moto in due settimane superando anche gli standard di governo sulla produzione di mascherine".

La Envision Virgin Racing FE ha vinto con Sam Bird la prima gara della stagione 2019-2020 a Diriyah, in Arabia Saudita, occupando la settima piazza in classifica team alle spalle dei suoi fornitori di powertrain, ossia Audi.