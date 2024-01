FE | Frijns-Envision: la coppia che potrebbe finalmente fiorire

Il primo round della stagione di Formula E 2023-24 prenderà il via la prossima settimana a Città del Messico, ma la stagione ha già prodotto il suo primo "vincitore", più o meno.

Per molti dei partecipanti ai test pre-stagionali di Valencia dello scorso ottobre, la gara di simulazione dell'ultima mattina non ha contato molto in uno schema più grande, se non per la possibilità di tornare in pista dopo che l'incendio del garage aveva interrotto gran parte della settimana di prove. A meno che non si tratti di Robin Frijns, che ha messo il suo nome in cima alla classifica dopo aver superato Antonio Felix da Costa della Porsche negli ultimi giri sul Circuito Ricardo Tormo in Spagna.

Anche se non ha significato nulla di più di un po' di orgoglio personale, ha segnato la prima volta che Frijns è arrivato in testa alla fine di una gara di Formula E dal 2019, e ci sono tutte le ragioni per credere che possa aumentare il suo numero di vittorie nel campionato completamente elettrico dopo essere tornato al team Envision, squadra dove ha vissuto il suo periodo di maggior successo.

"Sono stato con il team per quattro anni, la squadra non è cambiata molto, ci sono alcuni nuovi ragazzi che arrivano e altri che se ne vanno, il che è normale", ha detto Frijns a Motorsport.com, il 32enne che è tornato all'Envision dopo una sola stagione con l'Abt Cupra.

"Ovviamente è una bella sensazione tornare, essere in una squadra che conosco è sempre bello, ma credo che l'obiettivo sia abbastanza chiaro: tutti vogliamo vincere. La squadra sta spingendo molto per essere competitiva e vincere gare ed è quello che cerchiamo di fare".

Il periodo tra il 2018 e il 22 ha fruttato due vittorie e altri 10 podi per la partnership Frijns/Envision, oltre a un tentativo di vincere il titolo piloti nel 2018-19 e nel 2020-21, con Frijns che alla fine si è classificato rispettivamente quarto e quinto.

Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images L'unica stagione di Frijns all'Abt Cupra è stata un incubo, iniziato con la rottura del polso nel primo round.

Per ironia della sorte, vista la lunga collaborazione, la stagione migliore di Envision è stata quella dello scorso anno, quando il passaggio alla Gen3 e a un propulsore Jaguar ha permesso a Nick Cassidy e Sebastien Buemi di conquistare il titolo squadre, mentre il primo ha sfiorato anche la corona piloti.

In confronto, Frijns ha vissuto la sua stagione più difficile da quando è in Formula E, ottenendo solo sei punti (il suo precedente minimo era stato di 24 nella sua seconda stagione con Andretti nel 2016-17). Un magro bottino non aiutato dal fatto di aver saltato quattro gare dopo essersi rotto il polso nell'E-Prix di Città del Messico di apertura della stagione.

Ma anche dopo aver recuperato dall'infortunio, il propulsore Mahindra a bordo della macchina di Abt non è stato all'altezza necessaria per sfidare i primi, dato che il team si è attivato tardi sulla griglia di partenza, dopo aver perso il supporto di Audi alla fine del 2021.

L'apice dell'anno è stato raggiunto in una sessione di qualifiche bagnata a Berlino, dove Abt si è assicurata un'improbabile prima fila, con Frijns che ha preceduto il compagno di squadra Nico Muller, prima di scivolare fuori dai punti in gara, mentre nel resto della stagione è rimasta in difficoltà.

Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

"Si trattava di entrare nella Gen3 e ovviamente Abt è tornata e conoscevo il team dai miei tre anni di DTM e mi sono davvero divertito", ha detto Frijns sulla sua decisione di unirsi ad Abt. "È stato ancora uno dei miei momenti preferiti nel DTM, so che è un campionato diverso e così via, e mi aspettavo davvero che Abt avesse prestazioni immediate. Lavoravo con le stesse persone che avrebbero lavorato in Formula E".

"Non direi che volevo lasciare la Envision o che non volevo lasciare la Envision, è successo qualcos'altro e se avessi saputo tutto prima non l'avrei fatto, ma poi la vita è facile".

Con Cassidy che ha raggiunto il collega neozelandese Mitch Evans alla Jaguar, si è reso disponibile un posto al fianco di Buemi per la prossima stagione in Envision. Frijns ha ammesso che è stata "una discussione piuttosto veloce" per concludere l'accordo e assicurarsi il sedile.

Un altro fattore decisivo è stato il fatto di essere stato scelto come pilota ufficiale BMW in vista del ritorno del marchio nel Campionato Mondiale Endurance, cosa che lo avrebbe messo in conflitto con il costruttore Cupra se fosse rimasto con Abt.

Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Il pilota olandese ha iniziato ad abituarsi alla vita di Envision durante i test invernali.

"Non direi che non ha funzionato con Abt, mi piaceva far parte della squadra, conosco i ragazzi, purtroppo non avevano una grande macchina, come abbiamo visto tutti con il gruppo motopropulsore Mahindra, ma comunque so che quando dai ai ragazzi una buona macchina possono vincere le gare", ha detto Frijns.

"Ma c'era dell'altro dietro, ovviamente prima di firmare con Abt o da qualche parte nello stesso periodo, stavo parlando con BMW, e non posso rappresentare due marchi, quindi questo è stato un po' un problema con Cupra che è arrivata a bordo molto tardi, appena prima dell'inizio della stagione. Envision è un marchio, ma non ha nulla a che fare con le case automobilistiche e ovviamente questo mi mette in una posizione migliore".

Il dominio della Jaguar nella seconda metà della scorsa stagione sembra destinato a continuare anche all'inizio della prossima campagna, visto che Evans e Cassidy hanno fatto registrare i tempi più veloci nelle tre sessioni di test pre-stagionali che si sono svolte. Mentre per il team cliente Envision, dopo la vittoria del mattino, Frijns ha concluso l'ultima giornata al terzo posto, mentre il compagno di squadra Buemi ha completato il maggior numero di giri di tutti con 127 tornate.

Foto di: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Cosa potrà produrre Frijns al suo ritorno in Envision in questa stagione?

Ma la natura frenetica della Formula E significa che la velocità assoluta non è garanzia di successo e Frijns ammette di non aver pensato troppo a quella che potenzialmente potrebbe essere un'occasione d'oro, affermando che "l'unica pressione che ho messo è su me stesso: non mi interessa se la gente dice che devi vincere il campionato adesso".

Frijns è però pienamente consapevole del fatto che, rientrando in Envision, ha quasi certamente la possibilità di lottare per le vittorie nella prossima stagione e, probabilmente, per il titolo. Le sue 88 partenze nel campionato elettrico lo collocano al settimo posto nella classifica dei partenti di tutti i tempi e lo rendono uno dei piloti più esperti sulla griglia di partenza, oltre alle conoscenze e alle competenze acquisite durante il periodo trascorso nel DTM e nel WEC. Tutto ciò lo mette in una buona posizione per portare a termine una carriera promettente che, a un certo punto, avrebbe potuto vederlo in Formula 1 se non fosse stata minata da una mancanza di budget, visto il suo talento nei ranghi delle categorie propedeutiche.

"Sapendo che la macchina è in grado di vincere le gare, ovviamente l'obiettivo per me è quello di lottare per il campionato. Non sono qui per arrivare secondo, terzo o quarto. Siamo qui per vincere, questo per me è chiaro".