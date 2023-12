FE | Fiducia Nissan: "Nel 2024 l'obiettivo è tornare davanti"

La prima stagione della Gen 3 non è stata particolarmente semplice per la Nissan, che ha concluso al settimo posto della classifica riservata alle squadre, battendo all'ultimo il team clienti McLaren. Per la scuderia del marchio giapponese si è trattato di un anno privo di grandi soddisfazioni, soprattutto, a inizio campionato, dove faticavano ad arrivare i risultati, mentre nella parte finale di stagione i risultati sono iniziati a migliorare, incluso un podio ottenuto nella doppia tappa a Roma.

Tuttavia, è chiaro che il team si aspetta molto di più, soprattutto considerando che fino a qualche anno fa era in lotta per piazzamenti di tutt'altro livello, ma la caduta mostrata nelle ultime stagioni ha spinto anche Sebastien Buemi a fare le valigie in direzione Envision.

Anche a livello di gestione della squadra ci sono state delle modifiche recentemente. Francesca Valdani è entrata a far parte del Nissan Formula E Team un anno fa, assumendo l'incarico di Team Manager alla vigilia della Season 9. Tuttavia, l'italiana aveva già alle spalle una grande esperienza nella categoria elettrica, entrando in questo mondo nella Season 2, per poi assumere il ruolo di Team Coordinator in Techeetah, la quale ha però chiuso i battenti alla fine dello scorso anno dopo aver conquistato diversi titoli iridati.

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images L'unico podio della Nissan nel 2023 è arrivato grazie a Norman Nato, il quale quest'anno ha però scelto di accasarsi in Andretti

"Entrare in squadra un mese prima della prima gara e pochi giorni prima dei test pre-stagionali non è stato certo facile! Sono andata a Valencia senza conoscere i nomi di alcuni membri della squadra e mi è servito tempo per imparare un nuovo modo di lavorare, nuove dinamiche e persone. È stato intenso, però mi sono impegnata a fondo e alla fine tutto è filato liscio, quindi questa è stata sicuramente la mia sfida più grande", ha spiegato Francesca Valdani in un'intervista rilasciata dalla Nissan.

"16 gare in sette mesi comportano molte sfide. Non è stato facile prendere voli a lungo raggio ogni mese, con il jet lag e tutto il resto. Tuttavia, fa parte del gioco e uno degli inconvenienti del fantastico campionato in cui lavoriamo. Sapevo che l'amore per questo lavoro ne sarebbe valsa la pena e questa era la mia motivazione. Quando otteniamo un buon risultato, tutto passa e ti rendi conto del motivo per cui facciamo quello che facciamo", ha aggiunto.

La squadra giapponese si è classificata settima nella classifica a squadre della Season 9, ma la speranza è quella di continuare a crescere per il prossimo anno e tornare ai vertici della categoria. Inoltre, il 2024 rappresenterà un anno speciale, dato che per la prima volta si correrà in Giappone, ovvero l'appuntamento di casa per il marchio nipponico. Tra gli obiettivi ci sarà anche quello di continuare a progredire in qualifica, perché spesso la squadra ha patito negativamente l'uscita già nei turni con una gara tutta in salita.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

"Abbiamo creato una base solida nella Stagione 9, sapevamo di cosa eravamo capaci e ora dobbiamo iniziare a conquistare più podi, più pole position e lottare davanti con maggiore costanza. Dobbiamo dimostrare di avere il potenziale per lottare per il campionato nelle stagioni future, quindi dobbiamo fare meno errori e puntare a segnare punti con regolarità. Abbiamo mostrato a sprazzi quanto possiamo essere veloci nella Stagione 9, ma per il prossimo anno il nostro obiettivo è quello di finire come una delle squadre più forti".

Per il 2024, il team ha deciso di confermare Sacha Fenestraz dopo la buona stagione da esordiente, affiancandolo ad Oliver Rowland. Il pilota britannico torna così in Nissan dopo un paio di stagioni in cui ha corso con Mahindra, anche se durante lo scorso campionato ha rotto in anticipo il contratto con la casa indiana saltando così diverse gare. Rowland ha corso con Nissan dal 2019 al 2021, cogliendo 5 pole position, 5 podi e la vittoria nell'ePrix di Berlino nel 2020, nel penultimo appuntamento della stagione.

Tuttavia, il compito di tornare davanti sarà tutt'altro che semplice. Oltre alle conferme Jaguar e Porsche, con i rispettivi team clienti che hanno vinto i due titolo iridati, anche le due squadre spinte dal propulsore Stellantis (DS e Maserati) vogliono fare un passo in avanti e inserirsi nuovamente nella lotta al vertice, così come si era già visto nella seconda Generazione. Gli ingegneri non possono apportare grossi miglioramenti dal punto di vista dell'hardware, dato che le vetture sono "congelate", ma possono ancora intervenire sul software di gestione dell'energia, uno degli aspetti più importanti e difficili della categoria elettrica.