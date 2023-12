FE | L'ePrix di Hyderabad è a rischio: si cerca una mediazione

Nel corso delle ultime stagioni, la Formula E è sbarcata in tanti nuovi Paesi, tra cui l'India, che ha ospitato il suo primo ePrix all'inizio di quest'anno a Hyderabad, con l'appuntamento vinto da Jean-Eric Vergne al termine di una lunga e difficile difesa.

Nonostante qualche difficoltà iniziale a livello contrattuale, tanto che la gara non era stata nemmeno inserita nella prima bozza del calendario provvisorio, alla fine gli organizzatori sono riusciti a raggiungere un compromesso e fissare la data del secondo ePrix d'India per il 10 febbraio 2024.

Tuttavia, nonostante un posto già assegnato sul calendario, nelle ultime ore la Formula E ha spiegato che sta cercando "un chiarimento urgente" con il nuovo governo di Telangana dopo aver ricevuto una lettera che "potrebbe avere un impatto sulla gara di Hyderabad".

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Nel suo comunicato, gli organizzatori della serie elettrica stanno cercando di capire quale potrebbe essere la decisione del nuovo governo che si è da poco insidiato, il quale potrebbe decidere di cancellare la corsa: "A seguito di una recente comunicazione ufficiale ricevuta dal nuovo governo di Telangana, la Formula E sta cercando di ottenere un chiarimento urgente sugli impegni contrattuali assunti nell'ambito dell'accordo e su come questo potrebbe avere un impatto sulla gara di Hyderabad. Sulla base del contenuto della lettera ricevuta, la Formula E teme che la gara non possa svolgersi come previsto".

"Il team esecutivo di Formula E ha incontrato la nuova leadership del governo di Telangana subito dopo le elezioni di questo mese. Le discussioni sono in corso da allora. A poche settimane dall'evento e nelle fasi finali di preparazione, la Formula E, i partner e i fornitori hanno già effettuato importanti investimenti commerciali nell'evento".

"L'E-Prix inaugurale di Hyderabad, nel febbraio di quest'anno, ha generato un impatto economico positivo per la regione pari a quasi 84 milioni di dollari, molte volte superiore ai costi generali investiti dalla Formula E e dal governo di Telangana".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Team NIO 333 FE, NIO 333 ER9, Dan Ticktum, Team NIO 333 FE, NIO 333 ER9, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

"L'anno prossimo Hyderabad ospiterà l'unico evento ufficiale del campionato mondiale FIA in India, insieme ad altre città simbolo del mondo come Tokyo, Shanghai, Berlino e Londra, nell'ambito di un accordo pluriennale tra la Formula E e il governo di Telangana. Ulteriori aggiornamenti seguiranno a tempo debito".

La gara di quest'anno si è svolta su un circuito cittadino situato accanto al lago Hussain Sagar nel centro di Hyderabad, una delle città più grandi del Paese, con parte del sostegno economico necessario giunto anche da parte di aziende private. Sebbene la corsa si sia svolta senza intoppi, in realtà vi sono state diverse critiche in merito al fatto che le strutture non fossero ancora totalmente pronte per l'evento, così come che la pista fosse ancora particolarmente sporca prima dell'inizio del weekend. Nonostante le indicazioni positive di quest'anno, anche l'appuntamento a Jakarta in Indonesia non è stato inserito nel calendario 2024.

In caso l'evento venga cancellato, è possibile che l'ePrix non venga sostituito, lasciando così un buco di oltre un mese e mezzo prima della terza tappa in Brasile prevista per il 16 marzo.