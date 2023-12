FE | Tanti piloti condivisi col WEC, il calendario 2024 cambierà?

Il problema delle concomitanze nel motorsport è conosciuto da tempo e quelle che riguardano FIA World Endurance Championship e FIA Formula E ormai sono note da diversi anni.

Già le coincidenze con il mondo delle corse GT ed Endurance in generale erano state segnalate mesi or sono, e di questa cosa ne avevamo già parlato durante il periodo estivo, quando ancora non tutti i calendari erano stati pubblicati, ma comunque già diversi avevano avuto il via libera dai rispettivi promoter e federazioni.

In qualche modo si è cercato di venirsi incontro modificando, dove possibile, le date, ma ad oggi c'è ancora un fine settimana spinoso che riguarda appunto WEC e Formula E.

Si tratta di quello del 9-12 maggio, dove a Spa-Francorchamps è prevista la 6h del Mondiale Endurance, mentre a Berlino c'è una doppia data dell'ePrix tedesco.

Con l'ufficializzazione delle formazioni di piloti che stanno pian piano andando a delineare le griglie di partenza, la situazione del duplice impegno riguarda ben sette concorrenti.

Photo by: JEP / Motorsport Images La partenza della 8H del Bahrain

Nico Müller è infatti titolare in Peugeot Sport per guidare la 9X8 in Classe Hypercar, ma anche in ABT Cupra. E nella medesima situazione ci sono anche i suoi compagni del Leone, Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, entrambi portacolori di DS-Penske nella serie elettrica.

In casa Toyota Gazoo Racing sono in due ad avere, diciamo così, problemi: il neo arrivato Nyck De Vries è pure pilota di Mahindra Racing, mentre Sébastien Buemi corre con Envision Racing.

Mahindra che fra l'altro non avrebbe a disposizione neppure Edoardo Mortara, fresco di ingaggio da parte di Lamborghini Squadra Corse per guidare la SC63 schierata da Iron Lynx.

Infine c'è pure Norman Nato, ufficializzato in Jota nell'equipaggio della Porsche 963 #12, ma anche alfiere di Andretti.

L'ultimo punto interrogativo riguarda l'altro pilota di Envision Racing, Robin Frijns, per ora assunto in BMW M Motorsport come collaudatore della M Hybrid V8, anche se la Casa bavarese non ha ancora definito se l'olandese prenderà parte a gare con il suo prototipo LMDh o meno, né gli equipaggi di IMSA e WEC.

Photo by: Mahindra Racing Edoardo Mortara, Nyck de Vries, Mahindra Racing

In totale sono quindi sette i piloti coi piedi virtualmente in due staffe e, paradossalmente, quello che ci ha guadagnato da un certo punto di vista è António Félix Da Costa, che la Porsche ha scelto di togliere dalle formazioni WEC per impiegarlo a tempo pieno in Formula E.

Detto ciò, la 6h di Spa-Francorchamps è, come da tradizione, fissata al sabato, per cui si tratterebbe di saltare un giorno solo dell'ePrix di Berlino, previsto come round doppio al sabato e alla domenica.

La proposta di correre solamente alla domenica in Germania era già arrivata alcuni mesi fa dai diretti interessati (Buemi in primis), spostandosi dal Belgio alla Capitale tedesca in serata una volta conclusa la corsa WEC, ma ad oggi nulla è cambiato nei calendari e, oltretutto, da alcuni giorni è partita la vendita dei biglietti per l'ePrix di Berlino a doppia giornata.

Nell'ultimo Consiglio Mondiale FIA non sono stati resi noti cambiamenti, il che fa immaginare una discussione del tema alla prossima data di riunione, prevista il 28 febbraio in forma virtuale. Ma non è escluso che qualcosa venga deciso anche prima, dato che in mezzo ci sono prenotazioni di voli e alberghi che le Case e squadre hanno l'obbligo di fissare con largo anticipo per i loro dipendenti.

Nel caso in cui non si trovi una soluzione, diverrà altresì interessante capire quali saranno le priorità contrattuali dei sette ragazzi sopracitati.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE, 6 Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Considerando che nel WEC una gara di 6h è fattibile anche con due soli piloti, come consentito dal regolamento, qualcuno potrebbe rinunciare ad un concorrente dell'equipaggio, oppure trovare un eventuale sostituto, cosa che in Formula E è più difficile, specialmente per i marchi che si ritrovano con entrambi i conduttori coinvolti in questa situazione.

Per esempio, Vergne e Vandoorne hanno già detto tempo addietro di avere la priorità con DS per la Formula E, mentre Nato è stato scelto dal team Andretti in quanto la squadra americana cercava un pilota solido che potesse aiutarla a puntare al titolo Costruttori, dopo il successo nella classifica piloti.

In Lamborghini potrebbero invece lasciare libero Mortara ed inserire uno tra Matteo Cairoli ed Andrea Caldarelli dall'equipaggio IMSA (non Romain Grosjean, già impegnato con la IndyCar in quel weekend).

I prossimi giorni e settimane sono cruciali per rimediare al problema, questione non certamente semplice, ma doverosa per garantire a tutti lo spettacolo previsto, da una parte e dall'altra, onorando anche gli impegni presi con gli sponsor e tutto ciò che ne consegue.