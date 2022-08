Formula E | Vandoorne si laurea campione del mondo a Seoul

Carica lettore audio

Stoffel Vandoorne contro Mitch Evans: 210 a 180. Il pilota della Mercedes c'è riuscito. Grazie al secondo posto ottenuto all'ultima gara dell'ultimo round della stagione corrente di FIA Formula E, si è laureato per la prima volta in carriera campione del mondo.

Il belga della Mercedes, autore di un'ottima gara e una stagione al limite della perfezione, ha gestito molto bene il suo vantaggio nei confronti dell'unico rivale - il coriaceo Mitch Evans - e ha conquistato un iride quanto mai meritato, regalando inoltre il Mondiale Team alla Mercedes.

L'unico, vero momento in cui Mitch Evans ha avuto una minima possibilità di riaprire la lotta al titolo è arrivato nella seconda parte della gara, grazie all'ingresso della Safety Car voluto giustamente dalla Direzione Gara a causa di una vettura rimasta ferma in una posizione pericolosa.

A poco più di 20 minuti dal termine della gara Maximilian Gunther si è fermato lungo il tracciato dopo aver rotto la sospensione anteriore destra, innescando così la Safety Car. Questo ha ricompattato tutto il gruppo, dando la possibilità a Mitch Evans di avere più possibiità di recupero nei confronti di Stoffel Vandoorne.

A 14 minuti dal termine la Safety Car è rientrata ai box dopo aver permesso ai commissari di spostare sia la monoposto di Gunther che quella di Pascal Wehrlein, ritiratasi pochi minuti prima del ritiro di Gunther dopo un contatto con l'ex campione del mondo di Formula E, Nyck De Vries (ritirato anche lui).

Al nuovo via della gara Antonio Felix Da Costa ha attaccato Jake Dennis dopo aver preso il secondo Attack Mode. L'intenzione era quella di salire in seconda posizione per poi cercare di inseguire Edoardo Mortara, ma i due sono entrati in collisione. Dennis ha colpito con l'anteriore sinistra la ruota posteriore destra della DS del portoghese, mandandolo in testacoda.

Questa manovra ha aiutato Mortara ad allungare, con lo svizzero che ha così sfruttato molto bene l'Attack Mode preso proprio in contemporanea con Felix Da Costa. L'incidente ha aiutato Stoffel Vandoorne: il belga è salito in terza posizione, mentre Evans in settima e ancora lontano dal rivale per il titolo.

A quel punto Vandoorne non ha più preso rischi. Non si è disunito quando ha visto Robin Frijns farsi sotto nell'ultima parte di gara, forte di un vantaggio considerevole su Evans nella classifica Mondiale Piloti.

A meno di 10 minuti dal termine della gara, i commissari hanno deciso di comminare 5 secondi di penalità a Jake Dennis per aver innescato l'incidente che ha mandato in testacoda Antonio Felix Da Costa. A quel punto, la sanzione ha permesso a Vandoorne di salire in seconda posizione e di suggellare un titolo meritato con una grande seconda posizione alle spalle del vincitore dell'ultima gara della stagione: Edoardo Mortara.

Dietro ai primi due, Jake Dennis è riuscito a strappare con i denti il terzo posto a Robin Frijns nonostante la penalità di 5 che si è dovuto portare sulle spalle. Il settimo posto di Mitch Evans non è stato sufficiente, sebbene nella giornata di ieri sia stato in grado di vincere la gara portando Vandoorne a sudarsi il titolo all'ultima manche della stagione.

Per Mercedes il miglior modo di congedarsi dalla Formula E, replicando il titolo iridato vinto lo scorso anno con Nyck De Vries.

Per quanto riguarda le altre posizioni dietro i primi 4, Oliver Askew ha centrato la Top 5 risultando il miglior pilota del team Andretti al traguardo, squadra che ha chiuso al quinto posto nel Mondiale riservato ai team e che il prossimo anno sarà spinto da powertrain Porsche.

Sesto invece Jean-Eric Vergne, risultato il miglior pilota DS dopo il contatto che ha spedito in fondo alla classifica il poleman Antonio Felix Da Costa. Detto del settimo posto di Evans, in ottava posizione troviamo Nick Cassidy - il quale ha firmato anche il giro più veloce - davanti a Sebastien Buemi.

La Top 10 è stata completata proprio da Felix Da Costa, bravo a recuperare dopo essere stato speronato da Jake Dennis mentre i due erano in lotta per la seconda posizione.