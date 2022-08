Formula E | Vandoorne: "Ecco i momenti chiave del mio titolo"

Carica lettore audio

Forse, giunto all'ultima curva del tracciato di Seoul, davanti agli occhi di Stoffel Vandoorne sono passati tutti i momenti più difficili della carriera. Gli anni a difendere i colori di una McLaren disastrata, per di più dovendo fare i conti con una belva del calibro di Fernando Alonso, ma anche quelli trascorsi in Formula E, in cui, appena 12 mesi fa, aveva dovuto veder festeggiare il titolo iridato dal compagno di squadra Nyck De Vries.

Poi ecco la bandiera a scacchi. Forse qualche brivido, o forse la consapevolezza di non aver smarrito quel talento che appariva abbagliante nell'anno del titolo centrato in GP2 nel 2015. Stoffel Vandoorne è campione del mondo di FIA Formula E dopo una stagione in cui è riuscito a mettere a frutto tutto ciò che ha imparato in questi anni.

Ha dovuto sbagliare, soffrire, ricominciare da capo. Tutto è servito e questo è stato l'anno del raccolto dopo una semina silenziosa, a volte dolorosa, ma che lo ha portato a un titolo Mondiale meritato in quella che è stata l'ultima apparizione del suo team, la Mercedes, nella categoria full electric. Epilogo migliore sarebbe stato difficile da pensare.

"È una sensazione incredibile", ha dichiarato il pilota belga al termine della seconda manche di gara di Seoul, chiusa al secondo posto e con il titolo iridato appena conquistato. "Quando ho iniziato questo percorso quattro anni fa con la Mercedes, ero molto fiducioso che avrei avuto a disposizione gli strumenti per lottare per un campionato del mondo. Quando corri per un costruttore come quello, sono stati così dominanti in tutto ciò che hanno partecipato. Ma la Formula E è diversa. Non è semplice".

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 2° posizione, festeggia all'arrivo in Parco chiuso dopo aver conquistato il titolo di campione del mondo Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"L'anno scorso siamo riusciti a vincere entrambi i campionati con Nyck e i team, ma quest'anno è stato il mio turno. Dopo l'anno scorso, ho avuto un momento di crisi a Londra che mi ha messo fuori dal campionato. Quest'anno mi sono presentato e non volevo lasciare nulla sul tavolo, niente".

"Ed è quello che ho fatto per tutta la stagione, dando il massimo, controllando quando dovevo controllare. Abbiamo ottenuto una sola vittoria, ma la costanza che abbiamo dimostrato quest'anno è stata impressionante. Abbiamo avuto una bella storia in questa stagione con quattro di noi [in lotta], poi è stata ridotta a tre, e oggi gli ultimi due, io e Mitch [Evans]. Quindi sì, è stato un viaggio incredibile e ricco di emozioni".

Vandoorne ha aggiunto che la parte fondamentale del suo trionfo nel titolo è stata la vittoria a Monaco, spiegando che "non ci siamo mai guardati indietro" dopo la vittoria sulle strade di Montecarlo.

Ha anche sottolineato che la sua capacità di trasformare le difficili sessioni di qualifica o le prime battute d'arresto in risultati a punti è stata cruciale, usando come esempio il suo calo iniziale a Berlino fino al 12° posto, in cui ha recuperato fino al terzo.

"Sì, sono un po' sorpreso anch'io [della costanza], a dire il vero. Penso che anche in Messico avremmo segnato dei punti se non ci fosse stato un contatto al penultimo giro. Tuttavia, è stato un anno incredibile. L'abbiamo costruito da Saudi con una pole position e un secondo posto in gara uno. Poi [la domenica] ho avuto una giornata più difficile, ma ho fatto un'ottima gara di rimonta, conquistando nuovamente la pole position a Roma".

"Evans ha poi iniziato ad alzare il tiro con due vittorie, ma poi è arrivato il nostro momento a Monaco. Sono molto orgoglioso di averla conquistata. Monaco è una di quelle gare speciali che tutti vogliono vincere, tutti vogliono averla nel proprio curriculum".

"Da quel momento in poi non ci siamo più guardati indietro. Credo di essere stato molto costante, qualificandomi sempre davanti. Ma anche nei giorni in cui è stato più difficile. È lì che sono riuscito a recuperare, e credo che quelli siano stati i momenti chiave".

"Se c'è una gara che mi è rimasta impressa, è quella di Berlino: Sono sceso in P12 al primo giro. E a pochi giri dalla fine ero ancora in lotta per la vittoria. Quindi quei momenti hanno fatto il campionato", ha concluso il neo campione del mondo di Formula E.