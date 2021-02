Formula E: Mortara in ospedale per un brutto incidente nelle FP3

Edoardo Mortara è stato portato in ospedale dopo aver avuto un brutto incidente al termine delle Prove Libere 3 del secondo Diriyah E-Prix.

Stranissima la dinamica del botto che ha visto il 34enne pilota della Venturi finire dritto contro le barriere di protezione in fondo al rettilineo, dove in quel momento stava facendo una prova di partenza.

La sessione era ormai conclusa e Mortara si è portato sul dritto per poi accelerare, proprio come avviene allo spegnimento dei semafori, in modo da allenarsi per la gara di stasera.

Al termine dell'allungo, però, la sua Formula E anziché rallentare e svoltare ha proseguito la sua corsa nella via di fuga, senza il minimo accenno di frenata o sbandata.

Lo svizzero ha sbattuto violentemente contro il muro di protezioni della curva 18 ed è stato estratto e caricato in ambulanza, anche se dal team fanno sapere che in quel momento era cosciente, parlava e poteva muovere gli arti.

Essendo il powertrain Mercedes, la FIA ha fermato per precauzione sia la Venturi che le auto della Stella, le quali non prenderanno parte alle Qualifiche.