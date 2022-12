Formula E | Mahindra ingaggia Daruvala come riserva

Carica lettore audio

L'annuncio precede il debutto dell'India nel calendario della Formula E, con Hyderabad che ospiterà la quarta gara dell'era Gen3 della serie su un nuovo circuito cittadino intorno al lago Hussain Sagar l'11 febbraio.

Nel suo nuovo ruolo, Daruvala dovrebbe presenziare a diverse gare della stagione di 17 round, tra cui l'evento inaugurale di Hyderabad, per acquisire conoscenze sul funzionamento del team durante un E-Prix.

Lavorerà inoltre al simulatore presso la factory Mahindra di Banbury e fornirà assistenza ai piloti Lucas di Grassi ed Oliver Rowland.

"Essere parte di un team indiano è un sogno che si avvera. La Formula E è molto competitiva e sono davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera", ha dichiarato il 24enne.

"La stagione 9 si preannuncia molto emozionante con la nuovissima vettura Gen 3 e non vedo l'ora di imparare e contribuire, soprattutto allo sviluppo della vettura e al supporto del team. Gli sforzi pionieristici di Mahindra Racing nel promuovere la sostenibilità a livello globale sono encomiabili e sono grato per l'opportunità di contribuire".

Jehan Daruvala, Mahindra Racing reserve driver Photo by: Mahindra Racing

Daruvala non ha ancora annunciato il suo programma di gare per il 2023, ma di recente ha guidato per la MP Motorsport nei test post-stagionali di F2 ad Abu Dhabi, suggerendo che potrebbe rimanere nella categoria di supporto della Formula 1 per una quarta stagione.

Attualmente fa parte del programma junior della Red Bull, anche se non ci sono notizie sul rinnovo del contratto per il 2023.

L'aggiunta di Daruvala nel ruolo di riserva segue l'ingaggio da parte di Mahindra del campione 2016/17 di Grassi al posto di Alexander Sims.

Il costruttore indiano avrà anche un nuovo team principal, l'ex dirigente FIA Frederic Bertrand, dopo la partenza del capo di lunga data Dilbagh Gill, che ha guidato la squadra per tutte le otto stagioni finora disputate.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Jehan nella nostra squadra", ha dichiarato Asha Kharga, presidente di Mahindra Racing.

"Come membro fondatore, Mahindra Racing ha lavorato diligentemente per promuovere la Formula E a livello globale e siamo lieti di portare un giovane e affermato pilota indiano in questo fantastico sport. Jehan, con la sua esperienza e i suoi risultati sulle monoposto, aggiungerà un grande bagaglio di conoscenze al nostro programma".

"Con il debutto della Formula E in India, questo è un anno particolarmente emozionante per noi e siamo entusiasti di offrire ai fan indiani un'esperienza davvero globale".

Non è la prima volta che Mahindra ingaggia un pilota indiano: l'ex vincitore di gare di GP2 Karun Chandhok ha guidato per la squadra all'inizio della serie nel 2014/15.