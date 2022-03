F2 | Test Bahrain, Day 1: Daruvala subito in evidenza

Carica lettore audio

Jehan Daruvala si è presentato alla Prema con il miglior tempo ottenuto al termine della prima giornata di test F2 disputata sul tracciato del Bahrain. Il pilota indiano, che già con la scuderia italiana aveva avuto modo di correre nel 2019 in Formula 3, ha messo il proprio nome in cima alla classifica grazie al crono di 1’42’’074.

Positivo il debutto di Calan Williams nella nuova categoria. Il pilota del team Trident sembra essere entrato subito in confidenza con la Dallara della scuderia italiana ed ha firmato questo pomeriggio il secondo crono in 1’42’’590 piazzandosi davanti a Dennis Hauger.

Il campione 2021 della Formula 3, tra i nomi più attesi di questa stagione, ha pagato un gap di mezzo secondo dal riferimento firmato dal compagno di squadra ma è apparso immediatamente a proprio agio con la nuova monoposto.

Subito dietro al norvegese troviamo Liam Lawson. Il neozelandese, già il più rapido al mattino, è stato il primo dei piloti a non scendere sotto il muro dell’1’43’’ ed ha chiuso ad un secondo e quattro di ritardo dal riferimento ottenuto da Daruvala.

Bene anche Logan Sargeant con la Carlin. L’americano, atteso ad una stagione di conferma dopo le ottime cose viste negli ultimi due anni in F3, ha centrato il quinto tempo al pomeriggio in 1’43’’483 mettendosi davanti a due veterani della categoria come Felipe Drugovich e Marcus Armstrong.

Entra in top 10 Enzo Fittipaldi. Il pilota brasiliano, tornato in auto dopo il violento incidente avvenuto in occasione del via della Feature Race di Jeddah, ha portato la sua Charouz in ottava posizione davanti a Juri Vips, autore di pochissime tornate al mattino, ed alla DAMS di Roy Nissany.

Nel turno mattutino, come detto, è stato Liam Lawson a svettare in cima alla lista dei tempi. Il pilota del team Carlin ha chiuso con il crono di 1’44’’522 rifilando quasi 4 decimi a Felipe Drugovich tornato quest’anno con la MP Motorsport.

Il neozelandese e il brasiliano sono stati gli unici, nel corso della mattina, a scendere sotto il muro dell’1’45, mentre chi si è avvicinato a questo limite è stato Logan Sargeant.

L’americano, al volante della Carlin decorata con la splendida livrea Williams, ha centrato il terzo riferimento in 1’45’’010 mettendosi davanti a Jehan Daruvala e Jack Doohan. L’indiano della Prema ha pagato un gap dalla vetta di 581 millesimi, mentre il pilota del team Virtuosi ha accusato un gap di 6 decimi.

82 millesimi di distacco sono quelli pagati da Marino Sato nei confronti del suo compagno di squadra. Il giapponese ha così chiuso la sessione mattutina con il sesto riferimento in 1’45’’204 piazzandosi davanti al neo acquisto della Hitech GP, Marcus Armstrong.

Ha brillato in mattinata anche Jake Hughes, bravo nel portare la monoposto del Van Amersfoort Racing in ottava posizione davanti a Théo Pourchaire, nono con il crono di 1’45’’451, e Ralph Boschung, decimo con un secondo netto di distacco dal riferimento firmato Lawson.