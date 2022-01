F2 | Prema annuncia Daruvala e Hauger per la stagione 2022

Dopo aver avuto un primo assaggio del team in occasione dei test di fine stagione, oggi è arrivata l’ufficialità. Jehan Daruvala e Dennis Hauger saranno i due piloti del Prema Racing per il campionato 2022 di Formula 2.

Per l’indiano, che affronterà così la terza stagione nella serie, si tratta di un ritorno nella scuderia della famiglia Rosin dopo aver ben impressionato nel 2019 in Formula 3, mentre per Hauger la promozione in F2 è il passo naturale dopo quanto visto in Formula 3 lo scorso anno.

Il norvegese, infatti, è stato l’autentico protagonista della terza categoria riuscendo a ritrovarsi proprio in Prema dopo aver sofferto notevolmente al debutto nel 2020 quando il rapporto con la Hitech GP non ha funzionato ed il dominatore della stagione 2019 della F4 italiana ha rischiato di perdersi.

“Siamo lieti di continuare il lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno con Dennis in F3 e che ha portato a così tanti grandi risultati” ha dichiarato il team principal di Prema Racing, Rene Rosin che quest’anno vedrà sulle sue monoposto due piloti provenienti dal vivaio Red Bull.

“Naturalmente, essere un rookie non è sempre semplice. Tuttavia nei test di fine stagione Dennis ha compiuto progressi coerenti e impressionanti e non vediamo l'ora di disputare questa stagione insieme. Siamo anche orgogliosi di lavorare di nuovo con il Red Bull Junior Team, e speriamo di poter aggiungere altri capitoli alla nostra storia di successo insieme".

"Sono felice di continuare con PREMA nel 2022” ha dichiarato il campione in carica della F3 Dennis Hauger. “Abbiamo avuto un buon anno nel 2021 grazie ad un incredibile lavoro di squadra. Sono estremamente felice che continuino a credere in me, e non vedo l'ora di proseguire il duro lavoro che abbiamo fatto insieme anche in questa stagione".

Identica soddisfazione è stata espressa da Jehan Daruvala: "Sono davvero felice di tornare in PREMA e continuare a far parte del Red Bull Junior Team per il Campionato FIA F2 2022. Abbiamo lavorato insieme in passato e abbiamo condiviso un rapporto fantastico. PREMA è una squadra di campioni e non vedo l'ora di iniziare una stagione F2 di successo."