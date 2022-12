Formula E | McLaren completa la line-up con Jake Hughes

Carica lettore audio

Jake Hughes farà coppia con Rene Rast nel team McLaren di Formula E per la stagione 2022-23, completando così la rosa dei piloti confermati per il prossimo campionato.

Il pilota nato a Birmingham farà quindi il suo debutto in Formula E nella prossima stagione che prenderà il via in Messico il 14 gennaio con il nuovo team motorizzato Nissan.

Hughes ha trascorso le ultime due stagioni come pilota di riserva della Mercedes a supporto di Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries e rimarrà con la squadra nel passaggio alla McLaren.

In precedenza aveva lasciato il suo posto nel Van Amersfoort Racing in Formula 2 manifestando il desiderio di concentrarsi sulle sue aspirazioni in Formula E dopo essersi unito al team olandese, al debutto nella serie, all'inizio del 2022.

Hughes aveva già vestito i colori del team HWA sia in F2 che in F3, concludendo il campionato al settimo posto in entrambe le occasioni.

"Sono molto orgoglioso ed è un privilegio entrare a far parte della famiglia McLaren Racing ed avere la possibilità di rappresentare un marchio così prestigioso", ha dichiarato Hughes.

"Crescendo, la McLaren è stata una delle squadre che mi ha ispirato a iniziare a correre. Ora si chiude il cerchio, rappresentando io stesso la squadra in Formula E. È una sensazione incredibile”.

"Arrivare in un momento in cui viene introdotta nella serie una vettura di nuova generazione mi entusiasma. Mi sembra una buona opportunità e una possibilità, soprattutto per il fatto di essere un debuttante nella nona stagione. Si prospetta un grande anno e non vedo l'ora di iniziare il viaggio che mi attende!".

René Rast, Jake Hughes, McLaren FE Team Photo by: McLaren

"L'annuncio di oggi sembra arrivare dopo molto tempo", ha aggiunto il team principal della McLaren Ian James.

"Da maggio di quest'anno, quando abbiamo annunciato per la prima volta l'ingresso di McLaren Racing in Formula E, abbiamo lavorato instancabilmente per mettere in piedi la migliore squadra e la migliore struttura possibile per un successo duraturo”.

"Sono entusiasta di lavorare con René e Jake nella prossima stagione. Sono entrambi ragazzi di grande talento e credo che questo mix porterà qualcosa di diverso ".

"Jake è un talento entusiasmante con cui abbiamo già lavorato in passato come pilota di riserva e di sviluppo. Nel corso degli anni, il team e Jake hanno instaurato un rapporto che, unito al suo talento, ci darà una marcia in più in questa stagione".

"Abbiamo dato a Jake la possibilità di mettersi alla prova sul grande palcoscenico della Stagione 9 e la sua storia è un esempio perfetto dello sviluppo del talento in cui crediamo come squadra".

Il team si è trasferito dalla base Mercedes High Performance Powertrains di Brixworth a una struttura presso il Bicester Heritage, da dove la McLaren si preparerà per la sua prima stagione nel campionato nella sua nuova veste.

La squadra ha inoltre scelto Neom come sponsor principale, mentre il fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita cerca di promuovere la "città intelligente" attualmente in costruzione sulla costa del Mar Rosso.