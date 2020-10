Formula E: Jake Dennis firma con BMW per il 2020/21

Inizia a delinearsi la line-up di piloti per la prossima stagione della Formula E. Il team BMW Andretti ha infatti ufficializzato il nome di colui che dividerà il box con Maximilian Gunther, Jake Dennis.

L’inglese, vero talento nelle categorie minori, farà il suo debutto al volante di una monoposto elettrica della Casa tedesca e durante il processo di selezione ha impressionato i responsabili del team.

Lo scorso anno Dennis è stato avversario della BMW nel DTM, quando ha disputato il campionato vestendo i colori dell’Aston Martin con l’R-Motorsport, ma dopo una sola stagione il brand inglese ha poi deciso di abbandonare la categoria.

Dennis è stato valutato dal costruttore di Monaco insieme a Philipp Eng, Marco Wittmann e Lucas Auer, ed alla fine BMW ha deciso di puntare su di lui per prendere il posto di Sims.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida in Formula E – ha dichiarato il venticinquenne inglese – e vorrei ringraziare tutti i componenti del team BMW i Andretti Motorsport per la loro fiducia in me”.

S”ono consapevole che dovrò confrontare con esigenze uniche in Formula E, alle quali dovrò abituarmi, ma la versatilità è sempre stata uno dei miei punti di forza, e sono fiducioso che, con l'aiuto del team e del mio collega Maximilian Günther, riuscirò ad orientarmi rapidamente”.

“La Formula E è una di quelle categorie in cui vuoi essere coinvolto in questo momento perché il livello dei costruttori, dei team e dei piloti è più alto che altrove”.

La BMW ha concluso la stagione di Formula E 2019/20 al quinto posto in campionato, nonostante sia riuscita ad ottenere tre vittorie, mentre Gunther ha chiuso al nono posto in classifica diventando anche il pilota di punta della squadra dopo le vittorie ottenute a Santiago e Berlino.

Sims, dopo un avvio di stagione promettente che lo aveva anche messo in corsa per il titolo, è scivolato al 13° posto in classifica finale dopo aver deluso nelle sei gare di Berlino che hanno concluso la stagione.

Jens Marquardt, direttore uscente di BMW Group Motorsport, ha commentato l’ingaggio del pilota inglese: “Vogliamo dare il benvenuto a Jake Dennis nella famiglia BMW e come nuovo membro del team BMW i Andretti Motorsport".

“Le sue performance al simulatore ed in occasione dei recenti test al volante della BMW iFE.20 sono state impressionanti ed è per questo che abbiamo deciso di inserirlo nel team insieme a Maximilian Gunther. Jake si è costruito un’ottima reputazione con le sue apparizioni nel DTM e con il suo podio nella 12 Ore di Bathurst, tra le altre cose”.

“Per noi è stato chiaro che Jake Dennis rappresenta il pacchetto perfetto che desideriamo da un pilota di Formula E”.