Formula E, Berlino 6, Libere: Gunther porta in vetta la BMW

E' scattato nella tarda mattinata di oggi l'ultimo E-Prix della stagione 2019/2020 di Formula E, che si terrà sempre al Tempelhof Airport di Berlino con il turno di prove libere che ha visto prevalere la BMW Andretti di Maximilian Gunther.

Il pilota tedesco, dopo aver percorso solo pochi chilometri nella gara svolta ieri sera, ha fermato il cronometro in 1'15"091, firmando il miglior tempo davanti al neo-campione della serie Antonio Felix Da Costa al volante della prima DS Techeetah.

Dopo il successo ottenuto ieri, le Nissan continuano a essere convincenti non solo con Oliver Rowland, ma anche con Sébastien Buemi. Il britannico ha centrato il terzo tempo a tre decimi da Gunther, mentre Buemi è appena dietro al compagno di squadra, in quarta piazza.

Si riaffaccia nelle posizioni di vertice Mitch Evans con la Jaguar, precedendo la prima Mercedes, quella di Nyck kDe Vries, e la seconda BMW, quella di Alexander Sims. Ottava piazza per Andre Lotterer con la prima Porsche.

Il tedesco cercherà oggi di riscattare il podio perso in extremis nei confronti di Rast a causa di una manovra dura proprio di quest'ultimo arrivato a poche curve dal termine delle ostilità. Dietro di lui ecco Alex Lynn con la prima Mahindra, mentre Felipe Massa ha completato la Top 10 con la Venturi.

Ancora difficoltà per Lucas DI Grassi. Il pilota brasiliano dell'Audi si appresta a chiudere per la prima volta il campionato della FIA Formula E fuori dalla Top 3 e oggi, nel giro d'uscita dai box, si è subito girato in Curva 1. Errore anche per Jean-Eric Vergne, il quale ha perso il posteriore della sua DS Techeetah nel giro veloce, chiudendo la sessione in 21esima piazza.